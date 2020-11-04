Додано: Чет 05 лис, 2020 14:04

Vlad442 написав: Proofy написав: Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся. Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.

Абсолютная ремонтопригодность. За пару дней можно сделать квартиру как новая, вложив 5 коп. Локальные повреждения подшпатлевываются по месту. Можно тянуть новые штробы и делать локально что угодно не переделывая стены во всей комнате. В частности сверлить любые дырки, потом их замазывать. Повесили тв на одной стене, через год перевесили на другую подтянув туда коммуникации, а старые дырки заделали. Какое еще решение дает такую свободу? Можно розетки переносить с каждой перестановкой мебели.

Долярчик написав: А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант. А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант.

Когда вы попробуете их перекрасить и они разойдутся по стыкам из-за толстого слоя краски, вы поймете, что это очень не практично. Когда из-за локальной потертости/повреждения вам придется переклеивать всю комнату, вы скажете "как же меня в свое время развели". Абсолютная ремонтопригодность. За пару дней можно сделать квартиру как новая, вложив 5 коп. Локальные повреждения подшпатлевываются по месту. Можно тянуть новые штробы и делать локально что угодно не переделывая стены во всей комнате. В частности сверлить любые дырки, потом их замазывать. Повесили тв на одной стене, через год перевесили на другую подтянув туда коммуникации, а старые дырки заделали. Какое еще решение дает такую свободу? Можно розетки переносить с каждой перестановкой мебели.Когда вы попробуете их перекрасить и они разойдутся по стыкам из-за толстого слоя краски, вы поймете, что это очень не практично. Когда из-за локальной потертости/повреждения вам придется переклеивать всю комнату, вы скажете "как же меня в свое время развели".

Давно делал ремонт. Под покраску было значительно дороже чем на не идеальную стену наклеить обои под покраску и покрасить. От просто крашеных стен отказался, т.к. очень много было проблем у дружбанов - то трещины, то неравномерность краски очень заметна на просвет, то еще что-то. Сейчас смотрю как сделали разные мастера - все зависит от конкретного случая. В новостройке трещины, мастер терял сознание что не мог прокрасить равномерно стену - три раза перекрашивал. На лоджии по акриловой штукатурке прокрасил с грунтованием - пока говорить рано какой будет результат со временем. В новостройке решил не рисковать - поклеили обои под покраску (обычный бумажный лист шириной 1м) и покрасил. А соседи просто покрасили - трещины. В офисе покрасили стены без грунтования, но с добавлением грунтовки в дешевую краску - прикольно, пока проблем не обнаружено.К тому что при соблюдении технологий, знания материалов и конкретной ситуации покраска стен может быть дешевле и практичней. А если есть стрем, то выбрал бы обои под покраску.