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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44
2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...
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BIGor
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:45
локация ок
ценник тоже ок - если для себя - это не ниже рынка
если под сдачу то вопрос сомнительный
надо смотреть на качество ремонта
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4e4ensxe
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46
Лучше поторгуйтесь за Квартет.
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airmax78
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:49
BIGor написав:
2 куе метр в таком районе - это супердешево,
это нормальная цена - не вводите в заблуждение - в этом комплексе продается еще несколько однушек с таким же ценником
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4e4ensxe
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:55
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UA
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Додано: Чет 05 лис, 2020 13:57
пусть дадут фото из окна в живую. в адаманте половина дома смотрит в жк династия, дома находятся друг от друга в 30 метрах. не ведитесь на картинки в интернете, это может быть левое фото. из плюсов- большой паркинг, в который едет лифт. из минусов- полное отсутсвие придомовой, ее вообще нет, очень много квартир на этаже, и очень большая площадь людей на том участке--огромный жк династия и адамант на очень маленьком куске застройки. очень плотно.
локация- как по мне спорная.
пс. квартет будет ОЧЕНЬ ШУМНО. комплекс\обслуживание -класс, но прямо над 6 полосной трассой это ад.
пс2. если сына тащат паноромные окна, и локация соломненка-- смотрите жк Шервуд. Это самый топовый дом в этом районе. он весь почти из стекла. и он прямо в парке.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:04
Vlad442 написав: Proofy написав:
Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.
Абсолютная ремонтопригодность. За пару дней можно сделать квартиру как новая, вложив 5 коп. Локальные повреждения подшпатлевываются по месту. Можно тянуть новые штробы и делать локально что угодно не переделывая стены во всей комнате. В частности сверлить любые дырки, потом их замазывать. Повесили тв на одной стене, через год перевесили на другую подтянув туда коммуникации, а старые дырки заделали. Какое еще решение дает такую свободу? Можно розетки переносить с каждой перестановкой мебели.
Долярчик написав:
А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант.
Когда вы попробуете их перекрасить и они разойдутся по стыкам из-за толстого слоя краски, вы поймете, что это очень не практично. Когда из-за локальной потертости/повреждения вам придется переклеивать всю комнату, вы скажете "как же меня в свое время развели".
Давно делал ремонт. Под покраску было значительно дороже чем на не идеальную стену наклеить обои под покраску и покрасить. От просто крашеных стен отказался, т.к. очень много было проблем у дружбанов - то трещины, то неравномерность краски очень заметна на просвет, то еще что-то. Сейчас смотрю как сделали разные мастера - все зависит от конкретного случая. В новостройке трещины, мастер терял сознание что не мог прокрасить равномерно стену - три раза перекрашивал. На лоджии по акриловой штукатурке прокрасил с грунтованием - пока говорить рано какой будет результат со временем. В новостройке решил не рисковать - поклеили обои под покраску (обычный бумажный лист шириной 1м) и покрасил. А соседи просто покрасили - трещины. В офисе покрасили стены без грунтования, но с добавлением грунтовки в дешевую краску - прикольно, пока проблем не обнаружено.
К тому что при соблюдении технологий, знания материалов и конкретной ситуации покраска стен может быть дешевле и практичней. А если есть стрем, то выбрал бы обои под покраску.
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Svet
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:26
сейчас может лучше снять, зачем покупать?
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proftpd66
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