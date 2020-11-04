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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5546554755485549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:45

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

локация ок
ценник тоже ок - если для себя - это не ниже рынка
если под сдачу то вопрос сомнительный
надо смотреть на качество ремонта
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:46

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

Лучше поторгуйтесь за Квартет.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:2 куе метр в таком районе - это супердешево,

это нормальная цена - не вводите в заблуждение - в этом комплексе продается еще несколько однушек с таким же ценником
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:55

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:57

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


пусть дадут фото из окна в живую. в адаманте половина дома смотрит в жк династия, дома находятся друг от друга в 30 метрах. не ведитесь на картинки в интернете, это может быть левое фото. из плюсов- большой паркинг, в который едет лифт. из минусов- полное отсутсвие придомовой, ее вообще нет, очень много квартир на этаже, и очень большая площадь людей на том участке--огромный жк династия и адамант на очень маленьком куске застройки. очень плотно.
локация- как по мне спорная.

пс. квартет будет ОЧЕНЬ ШУМНО. комплекс\обслуживание -класс, но прямо над 6 полосной трассой это ад.

пс2. если сына тащат паноромные окна, и локация соломненка-- смотрите жк Шервуд. Это самый топовый дом в этом районе. он весь почти из стекла. и он прямо в парке.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:04

  Vlad442 написав:
  Proofy написав:Почему многие за покраску? Есть и обои под покраску и моющиеся.

Абсолютная ремонтопригодность. За пару дней можно сделать квартиру как новая, вложив 5 коп. Локальные повреждения подшпатлевываются по месту. Можно тянуть новые штробы и делать локально что угодно не переделывая стены во всей комнате. В частности сверлить любые дырки, потом их замазывать. Повесили тв на одной стене, через год перевесили на другую подтянув туда коммуникации, а старые дырки заделали. Какое еще решение дает такую свободу? Можно розетки переносить с каждой перестановкой мебели.
  Долярчик написав:А шпалери під фарбування можна, але це не є дуже/самий дешевий варіант.

Когда вы попробуете их перекрасить и они разойдутся по стыкам из-за толстого слоя краски, вы поймете, что это очень не практично. Когда из-за локальной потертости/повреждения вам придется переклеивать всю комнату, вы скажете "как же меня в свое время развели".

Давно делал ремонт. Под покраску было значительно дороже чем на не идеальную стену наклеить обои под покраску и покрасить. От просто крашеных стен отказался, т.к. очень много было проблем у дружбанов - то трещины, то неравномерность краски очень заметна на просвет, то еще что-то. Сейчас смотрю как сделали разные мастера - все зависит от конкретного случая. В новостройке трещины, мастер терял сознание что не мог прокрасить равномерно стену - три раза перекрашивал. На лоджии по акриловой штукатурке прокрасил с грунтованием - пока говорить рано какой будет результат со временем. В новостройке решил не рисковать - поклеили обои под покраску (обычный бумажный лист шириной 1м) и покрасил. А соседи просто покрасили - трещины. В офисе покрасили стены без грунтования, но с добавлением грунтовки в дешевую краску - прикольно, пока проблем не обнаружено.
К тому что при соблюдении технологий, знания материалов и конкретной ситуации покраска стен может быть дешевле и практичней. А если есть стрем, то выбрал бы обои под покраску.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:26

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


сейчас может лучше снять, зачем покупать?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:35

  Serg-ik написав:
  adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?


покраска к идеальности штукатурки отношения не имеет
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:41

  UA написав:
  Serg-ik написав:а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?

Разница в отделке стен по покраску и обои минимум в 2,5 раза.
Диапазон цены, в зависимости от используемых материалов может быть очень велик.
Например стоимость краски Benjamin Moore 5-6 у.е на 1 кв. метр (без работы естественно).
Есть ещё тема декоративных штукатурок (травертины разные).
По украинским меркам это для олигархов, в квартирах пересичных практически не встречается.


все учтено могучим ураганом (С). будет время, пересчитаю точные затраты с материалами на метр квадратный (1) с обоями и (2) с покраской и (3) с декоративной штукатуркой. Работы тоже трики, потому что маляра берут за мп во многих местах. Это все нужно пересчитать в м2.

Но навскидку по работам без откосов я платил 180 грн метр за малярку (шпатлевку) - местами больше, потому что на хреново положенный гипсокартон в одной комнате кидали сетку, 100 грн метр под обои и декоративную штукатурку, 250 грн м за декоративную штукатурку (с покраской). Покраска 80, обои 80.
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