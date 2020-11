Додано: Чет 05 лис, 2020 14:35

Serg-ik написав: adeges написав: За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом? а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?



покраска к идеальности штукатурки отношения не имеет покраска к идеальности штукатурки отношения не имеет

