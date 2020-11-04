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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5546554755485549

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:16

  Damien написав:Обычно Вы все правильно пишете, рассудительно, с пониманием. Но в данном случае непонятно - почему крашеные? Ведь подготовить стену под покраску дороже чем под обои и перекрасить стены - это больше срача, чем переклеить обои.
Почему дешевый ламинат?Практика показывает, что ламинат по 300грн покупать - в итоге себе дороже. Я везде ламинат кладу немецкий по 600грн, стороной обхожу всякие ламинаты по 200-300грн(хотя тоже непонятно что Вы вкладываете в слово "дешевый", для одного 300 - дешевый, для другого 800 - дешевый).

Я написал "для себя". Мне нравится стены под покраску, когда поверхность на которой глазу не за что зацепиться. Про их практичность я уже написал.
Так как аккуратно пользуюсь полом, у меня в идеальном состоянии ламинат 32 класса за 100 гривен, который покупался при курсе 5. Если есть повреждения, то они механические и возникли бы и на более дорогом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:27

По поводу того, что подготовить под покраску намного дороже. Мастера, которые могут это сделать, могут надувать любой прайс, особенно когда видят перфекциониста, но технически разница только в том, что готовая акриловая шпатлевка, которой наносится финальный слой, сама по себе дороже, но незначительно в масштабах ремонта. Работать с ней легче, чем с гипсовой. Почему некоторые мастера берут за это дороже, чем за финишный слой под обои? Потому что если спешить и рукожопить, то это сразу видно, а не закроется обоями. У нормального мастера цена подготовки под покраску не будет запредельной и сильно отличаться от подготовки под обои, потому что ему это не долго и не сложно.

Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.
Vlad442
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:50

  Vlad442 написав:Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.

В гостиницах, как раз, работает "многоуровневый контроль качества".
airmax78
 
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  #<1 ... 5546554755485549
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