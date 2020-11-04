|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:16
Damien написав:
Обычно Вы все правильно пишете, рассудительно, с пониманием. Но в данном случае непонятно - почему крашеные? Ведь подготовить стену под покраску дороже чем под обои и перекрасить стены - это больше срача, чем переклеить обои.
Почему дешевый ламинат?Практика показывает, что ламинат по 300грн покупать - в итоге себе дороже. Я везде ламинат кладу немецкий по 600грн, стороной обхожу всякие ламинаты по 200-300грн(хотя тоже непонятно что Вы вкладываете в слово "дешевый", для одного 300 - дешевый, для другого 800 - дешевый).
Я написал "для себя". Мне нравится стены под покраску, когда поверхность на которой глазу не за что зацепиться. Про их практичность я уже написал.
Так как аккуратно пользуюсь полом, у меня в идеальном состоянии ламинат 32 класса за 100 гривен, который покупался при курсе 5. Если есть повреждения, то они механические и возникли бы и на более дорогом.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7298
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:27
По поводу того, что подготовить под покраску намного дороже. Мастера, которые могут это сделать, могут надувать любой прайс, особенно когда видят перфекциониста, но технически разница только в том, что готовая акриловая шпатлевка, которой наносится финальный слой, сама по себе дороже, но незначительно в масштабах ремонта. Работать с ней легче, чем с гипсовой. Почему некоторые мастера берут за это дороже, чем за финишный слой под обои? Потому что если спешить и рукожопить, то это сразу видно, а не закроется обоями. У нормального мастера цена подготовки под покраску не будет запредельной и сильно отличаться от подготовки под обои, потому что ему это не долго и не сложно.
Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7298
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1401 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:50
Vlad442 написав:
Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.
В гостиницах, как раз, работает "многоуровневый контроль качества".
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36561
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4355 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|