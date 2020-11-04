Додано: Чет 05 лис, 2020 15:27

По поводу того, что подготовить под покраску намного дороже. Мастера, которые могут это сделать, могут надувать любой прайс, особенно когда видят перфекциониста, но технически разница только в том, что готовая акриловая шпатлевка, которой наносится финальный слой, сама по себе дороже, но незначительно в масштабах ремонта. Работать с ней легче, чем с гипсовой. Почему некоторые мастера берут за это дороже, чем за финишный слой под обои? Потому что если спешить и рукожопить, то это сразу видно, а не закроется обоями. У нормального мастера цена подготовки под покраску не будет запредельной и сильно отличаться от подготовки под обои, потому что ему это не долго и не сложно.



Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.