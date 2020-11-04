RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5546554755485549

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:16

  Damien написав:Обычно Вы все правильно пишете, рассудительно, с пониманием. Но в данном случае непонятно - почему крашеные? Ведь подготовить стену под покраску дороже чем под обои и перекрасить стены - это больше срача, чем переклеить обои.
Почему дешевый ламинат?Практика показывает, что ламинат по 300грн покупать - в итоге себе дороже. Я везде ламинат кладу немецкий по 600грн, стороной обхожу всякие ламинаты по 200-300грн(хотя тоже непонятно что Вы вкладываете в слово "дешевый", для одного 300 - дешевый, для другого 800 - дешевый).

Я написал "для себя". Мне нравится стены под покраску, когда поверхность на которой глазу не за что зацепиться. Про их практичность я уже написал.
Так как аккуратно пользуюсь полом, у меня в идеальном состоянии ламинат 32 класса за 100 гривен, который покупался при курсе 5. Если есть повреждения, то они механические и возникли бы и на более дорогом.
Vlad442
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:27

По поводу того, что подготовить под покраску намного дороже. Мастера, которые могут это сделать, могут надувать любой прайс, особенно когда видят перфекциониста, но технически разница только в том, что готовая акриловая шпатлевка, которой наносится финальный слой, сама по себе дороже, но незначительно в масштабах ремонта. Работать с ней легче, чем с гипсовой. Почему некоторые мастера берут за это дороже, чем за финишный слой под обои? Потому что если спешить и рукожопить, то это сразу видно, а не закроется обоями. У нормального мастера цена подготовки под покраску не будет запредельной и сильно отличаться от подготовки под обои, потому что ему это не долго и не сложно.

Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.
Vlad442
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1402 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:50

  Vlad442 написав:Еще вопрос перфекционизма заказчика. Я присматриваюсь в отелях к качеству ремонтов и в частности к крашеным стенам. Очень часто у нас таких исполнителей пустили бы максимум в хруще у пенсионеров ремонт делать, а там все нормально. Люди не ставят мелочи во главу угла.

В гостиницах, как раз, работает "многоуровневый контроль качества".
airmax78
 
Повідомлень: 36561
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4355 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Лучше поторгуйтесь за Квартет.

Були на Лобановського - дуже шумно, боюсь, що там та сама ситуація - Адамант, я так розумію, буде тиша.
  proftpd66 написав:сейчас может лучше снять, зачем покупать?

Він і так наразі знімає у Вінниці, вирішив купити в Києві і я його в цьому рішенні підтримую, хоча і рекомендував Європу на узбережжі якогось із морів -

НЕ ХОЧЕ :shock: :shock: :shock:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5340
З нами з: 07.04.12
Подякував: 5569 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:33

  Damien написав:
  flyman написав:.......
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.

Очень хотелось бы посмотреть этот треш за такую цену. Даже готов купить входной билет(если не дороже, чем в зоопарк)

я подумаю над пропозицією, хоча ремонт давно себе окупив
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21976
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:50

  4e4ensxe написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

локация ок
ценник тоже ок - если для себя - это не ниже рынка
если под сдачу то вопрос сомнительный
надо смотреть на качество ремонта


Зображення

Жесть. 2 куе за квадрат з ламінатом на стіні...

56 000 грн за квадрат на липківського....
100 000 уе

Реально буде дешевшати. Це ПЕРЕБОР.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15615
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2090 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:00

  Первый написав:
  4e4ensxe написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

локация ок
ценник тоже ок - если для себя - это не ниже рынка
если под сдачу то вопрос сомнительный
надо смотреть на качество ремонта


Зображення

Жесть. 2 куе за квадрат з ламінатом на стіні...

56 000 грн за квадрат на липківського....
100 000 уе

Реально буде дешевшати. Це ПЕРЕБОР.

цена именно такая какую за неее готовы купить

Ламинат на стене дело вкуса как и консольный унитаз и темный пол

но если бы мне 10 лет назад сказали что однушка на урицкого будет стоить 100К я бы долго смеялся
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1431
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5546554755485549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19524 3251624
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 17:36
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 19763
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229759
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.