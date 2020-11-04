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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:42
BIGor написав:
2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...
Продавалась и продалась это две совершенно противоположные по смыслу вещи.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48
UA написав: BIGor написав:
2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...
Продавалась и продалась это две совершенно противоположные по смыслу вещи.
Па1500 до кризиса продавались (по заявлению самих крушелордов - я не следил). Сейчас - па1350 висят скучают...
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Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50
А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
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