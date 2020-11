Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17

Natt написав: А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка? А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?



от ударного шума не защищает ничего, но в целом пробка на стене частично помогает от звуков. плюс утепление какое-никакое от ударного шума не защищает ничего, но в целом пробка на стене частично помогает от звуков. плюс утепление какое-никакое

