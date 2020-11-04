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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5548554955505551>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:42

  BIGor написав:2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...

Продавалась и продалась это две совершенно противоположные по смыслу вещи.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48

  UA написав:
  BIGor написав:2 куе метр в таком районе - это супердешево, однушка Эврика помню продавалась в среднем по 1,7-1,8 куе метр с жлобремонтом...

Продавалась и продалась это две совершенно противоположные по смыслу вещи.


Па1500 до кризиса продавались (по заявлению самих крушелордов - я не следил). Сейчас - па1350 висят скучают...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:50

А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:04

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння.
Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?


от ударного шума не защищает ничего, но в целом пробка на стене частично помогает от звуков. плюс утепление какое-никакое
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:25

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?


Как минимум на стену рекомендую панели PhoneStar 12мм с их прокладкой 3мм и звукопоглощающим герметиком, потом гипсокартон в два слоя со сдвигом швов.
https://wolf-bavaria.com.ua/uk/paneli-phonestar
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:52

  remark написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння.
Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e
Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.

Якщо вже дішли до такої дискусії, бував в тому районі, тому можу сказати декілька слів.
національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися

https://www.google.com/maps/@50.4626445 ... 704!8i4352
В весною-осінню-зимову пору - непрохідний парк, багато стежок без покриття, де є покритя - роздовбане 50-х років з СРСР.
поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/30/7268299/
У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні
У Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні.
магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком

З магазинів - є там тільки фора, все інше - стихійна торгівля, ломбарди, шаурма і кіоски. Є і відділення декількох банків. Також в цьому районі немає нормальних тротуарів - всі розбиті, трамвайні колії і самі трамваї - теж розбиті. Часто не працюють світлофори. Як бачите багато ломбардів, стихійна торгівля, шаурма - то така в основному і публіка.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:03

  remark написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння.
Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e
Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.

Василь, не ведитесь. Вам тут сейчас насоветуют так, что в итоге на Трое в советской вторичке окажетесь.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:03

[quote="5093183:BIGor"]
Якщо вже дішли до такої дискусії, бував в тому районі, тому можу сказати декілька слів.
Фото удаляю, чтобы не дразнить ветеранов форума.
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:04

  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2

Сам район там хороший, очень близко к центру, недалеко огромный парк. Единственный минус нет метро. Эта сторона липковского интереснее чем та, на которой стоит квартет.
Это ремонт на продажу, этим все сказано. Из плюсов - красивый вид.
Востаннє редагувалось hume в Чет 05 лис, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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