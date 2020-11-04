Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння. Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
от ударного шума не защищает ничего, но в целом пробка на стене частично помогает от звуков. плюс утепление какое-никакое
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння. Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.
Якщо вже дішли до такої дискусії, бував в тому районі, тому можу сказати декілька слів.
національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися
поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/30/7268299/ У Києві побили працівницю посольства США: вона померла у лікарні У Києві в Шевченківському районі столиці знайшли жінку із травмою голови у лісопарковій зоні поблизу залізничних колій. Непритомною її госпіталізували, але жінка згодом померла у лікарні.
магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком
З магазинів - є там тільки фора, все інше - стихійна торгівля, ломбарди, шаурма і кіоски. Є і відділення декількох банків. Також в цьому районі немає нормальних тротуарів - всі розбиті, трамвайні колії і самі трамваї - теж розбиті. Часто не працюють світлофори. Як бачите багато ломбардів, стихійна торгівля, шаурма - то така в основному і публіка.
Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння. Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.
Василь, не ведитесь. Вам тут сейчас насоветуют так, что в итоге на Трое в советской вторичке окажетесь.
Сам район там хороший, очень близко к центру, недалеко огромный парк. Единственный минус нет метро. Эта сторона липковского интереснее чем та, на которой стоит квартет. Это ремонт на продажу, этим все сказано. Из плюсов - красивый вид.
Востаннє редагувалось hume в Чет 05 лис, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.