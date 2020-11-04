[quote="5093183:BIGor"]
Фото удаляю, чтобы не дразнить ветеранов форума.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 20:05
[quote="5093183:BIGor"]
Фото удаляю, чтобы не дразнить ветеранов форума.
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:24, всього редагувалось 2 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:15
Перевагу району перед Залізничним але дійсно, перед ким я мечу бісер.
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:16
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19
Не стану рыться в архивах, но помню несколько лет назад ваш пост Макс, примерно так, проезжал сегодня мимо Зеленого острова-2, блин, как там классно. Чем же Вас теперь разочаровал тот район, даже скажу радикальнее, просто бесит упоминание о нем?
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пробка будет забирать только высокие частоты (звон). Разговоры, музыка не будут заглушаться. Как серьезный звукоизолятор, особенно с такой минимальной толщиной, не рассматривается.
Для шумоизоляции используются другие решения. В идеале договориться с соседями, снести газоблок и выложить из тяжелого кирпича тщательно заполняя швы. Потом можно акустическую вату и лист или два гипса, используя крепления с виброразвязкой.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:23
Короче, посмотрел ремонты в адаманте, династии, зо. Грусть печаль. Все самое дешевое. Я бы понял унитаз за 1700 в хруще, но, б***, за 90-100 куе можно же положить ламинат хотя бы не коросрень, унитаз не коло и кухню
С фасадами дсп хотя бы уровня еггер. Жлобство наше все.
ПС
Какая безопасность возле американского посольства?? Там хрущи одни вокруг с соответствующим контингентом, на машине не выехать вообще никак. Как вообще район зо можно сравнивать с соломенкой?? Хотите парк, так адамант и династия недалеко от парка. ВГ и изумрудный почти в парке, тем более где то в одно время строились с ЗО.Шервуд немного со спорной локацией но тоже в парке.
ПС
Я был в акуе когда средняя цена за квартиры с норм ремонтом на сер миле поднялась до 140-150 куе. Но после увиденных дизайнерских ремонтов на соломе и берестейке понял почему.
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:30
Ыыы? Не в себе был. Другой оператор писал. Из классного там только американское посольство. Парк там такой себе. У Витали руки до него еще не дощли.
Зато ежедневно, в любой день недели утром оттуда невозможно выехать, а вечером - заехать.
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