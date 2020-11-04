Додано: Чет 05 лис, 2020 20:23

Короче, посмотрел ремонты в адаманте, династии, зо. Грусть печаль. Все самое дешевое. Я бы понял унитаз за 1700 в хруще, но, б***, за 90-100 куе можно же положить ламинат хотя бы не коросрень, унитаз не коло и кухню

С фасадами дсп хотя бы уровня еггер. Жлобство наше все.



ПС

Какая безопасность возле американского посольства?? Там хрущи одни вокруг с соответствующим контингентом, на машине не выехать вообще никак. Как вообще район зо можно сравнивать с соломенкой?? Хотите парк, так адамант и династия недалеко от парка. ВГ и изумрудный почти в парке, тем более где то в одно время строились с ЗО.Шервуд немного со спорной локацией но тоже в парке.



ПС

Я был в акуе когда средняя цена за квартиры с норм ремонтом на сер миле поднялась до 140-150 куе. Но после увиденных дизайнерских ремонтов на соломе и берестейке понял почему.