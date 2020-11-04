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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5549555055515552>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:05

[quote="5093183:BIGor"]
Фото удаляю, чтобы не дразнить ветеранов форума.
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:24, всього редагувалось 2 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:11

remark ну що Ви хочете довести показовими фото?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:15

  BIGor написав:remark ну що Ви хочете довести показовими фото?

Перевагу району перед Залізничним але дійсно, перед ким я мечу бісер.
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:16

  remark написав:
  BIGor написав:Зображення

Та да, одоробло то еще. При чем со стороны американского посольства это бросается в глаза еще сильнее. Такой стоит себе кусок Америки, как-будто вырезанный откуда-то из Вашингтона и телепортированный в Киев, на фоне УГ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19

  airmax78 написав:Та да, одоробло то еще. При чем со стороны американского посольства это бросается в глаза еще сильнее. Такой стоит себе кусок Америки, как-будто вырезанный откуда-то из Вашингтона и телепортированный в Киев, на фоне УГ.


Не стану рыться в архивах, но помню несколько лет назад ваш пост Макс, примерно так, проезжал сегодня мимо Зеленого острова-2, блин, как там классно. Чем же Вас теперь разочаровал тот район, даже скажу радикальнее, просто бесит упоминание о нем?
Востаннє редагувалось remark в Чет 05 лис, 2020 20:20, всього редагувалось 2 разів.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?

Пробка будет забирать только высокие частоты (звон). Разговоры, музыка не будут заглушаться. Как серьезный звукоизолятор, особенно с такой минимальной толщиной, не рассматривается.
Для шумоизоляции используются другие решения. В идеале договориться с соседями, снести газоблок и выложить из тяжелого кирпича тщательно заполняя швы. Потом можно акустическую вату и лист или два гипса, используя крепления с виброразвязкой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:23

Короче, посмотрел ремонты в адаманте, династии, зо. Грусть печаль. Все самое дешевое. Я бы понял унитаз за 1700 в хруще, но, б***, за 90-100 куе можно же положить ламинат хотя бы не коросрень, унитаз не коло и кухню
С фасадами дсп хотя бы уровня еггер. Жлобство наше все.

ПС
Какая безопасность возле американского посольства?? Там хрущи одни вокруг с соответствующим контингентом, на машине не выехать вообще никак. Как вообще район зо можно сравнивать с соломенкой?? Хотите парк, так адамант и династия недалеко от парка. ВГ и изумрудный почти в парке, тем более где то в одно время строились с ЗО.Шервуд немного со спорной локацией но тоже в парке.

ПС
Я был в акуе когда средняя цена за квартиры с норм ремонтом на сер миле поднялась до 140-150 куе. Но после увиденных дизайнерских ремонтов на соломе и берестейке понял почему.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:30

  remark написав:
  airmax78 написав:Та да, одоробло то еще. При чем со стороны американского посольства это бросается в глаза еще сильнее. Такой стоит себе кусок Америки, как-будто вырезанный откуда-то из Вашингтона и телепортированный в Киев, на фоне УГ.


Не стану рыться в архивах, но помню несколько лет назад ваш пост Макс, примерно так, проезжал сегодня мимо Зеленого острова-2, блин, как там классно. Чем же Вас теперь разочаровал тот район, даже скажу радикальнее, просто бесит упоминание о нем?

Ыыы? Не в себе был. Другой оператор писал. Из классного там только американское посольство. Парк там такой себе. У Витали руки до него еще не дошли.
Зато ежедневно, в любой день недели утром оттуда невозможно выехать, а вечером - заехать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:43

  Vlad442 написав:
  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?

Пробка будет забирать только высокие частоты (звон). Разговоры, музыка не будут заглушаться. Как серьезный звукоизолятор, особенно с такой минимальной толщиной, не рассматривается.
Для шумоизоляции используются другие решения. В идеале договориться с соседями, снести газоблок и выложить из тяжелого кирпича тщательно заполняя швы. Потом можно акустическую вату и лист или два гипса, используя крепления с виброразвязкой.

Квартира под аренду, поэтому каких-то серьезных телодвижений в плане шумки совершать не буду. Стена между спальнями, так что если будут гаситься высокие частоты, тоже неплохо :D
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:54

  Жека79 написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


пусть дадут фото из окна в живую. в адаманте половина дома смотрит в жк династия, дома находятся друг от друга в 30 метрах. не ведитесь на картинки в интернете, это может быть левое фото. из плюсов- большой паркинг, в который едет лифт. из минусов- полное отсутсвие придомовой, ее вообще нет, очень много квартир на этаже, и очень большая площадь людей на том участке--огромный жк династия и адамант на очень маленьком куске застройки. очень плотно.
локация- как по мне спорная.

пс. квартет будет ОЧЕНЬ ШУМНО. комплекс\обслуживание -класс, но прямо над 6 полосной трассой это ад.

пс2. если сына тащат паноромные окна, и локация соломненка-- смотрите жк Шервуд. Это самый топовый дом в этом районе. он весь почти из стекла. и он прямо в парке.

+
с языка сняли)
но думаю цены в Шервуде отрезвят
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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