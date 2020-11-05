remark написав:

Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння.Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promotedЯ не ріелтер, і не займаюсь рекламою.