Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).
а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?
покраска к идеальности штукатурки отношения не имеет
В смысле , вы кривую штукатурку будете ровнять 10-тью слоями шпаклёвки а кривую шпаклёвку 20 слоями краски?
Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
Клеил и плитку и обои. Плитка гораздо лучше смотрится, может потому, что теще купил самые дешевые и тонкие пробковые обои.
remark написав: Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння. Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.
В районе Зелёного Острова есть свои тараканы, в виде некоторой ушатоности окружающей местности, но в окрестностях вокзала я бы точно не хотел жить. Когда там бываю, всегда возникает чувство легкой брезгливости куда не глянь. Купить там под аренду или на перепродажу-норм, но для жизни? Если уж Солома, то Изумрудный, ВГ, Шервуд или Тайм, но последний ещё не достроен.
Та да, одоробло то еще. При чем со стороны американского посольства это бросается в глаза еще сильнее. Такой стоит себе кусок Америки, как-будто вырезанный откуда-то из Вашингтона и телепортированный в Киев, на фоне УГ.
Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
Natt, у меня много где настенная пробка. Какие то проценты гашения звука она конечно даёт, но большой разницы точно не увидите к сожалению. Нормально сработает пробковый англомерат от 50 мм толщины, но там внешний вид специфический и под него нужно подстраивать остальной интерьер. Хотя у знакомого на Оболоне одна стена в гостинной им отделана, с заходами на потолок и монолитные колонны и вышло вполне нормуль. Но там толковый дизайнер работал.
drevlyanin написав:В районе Зелёного Острова есть свои тараканы, в виде некоторой ушатоности окружающей местности, но в окрестностях вокзала я бы точно не хотел жить. Когда там бываю, всегда возникает чувство легкой брезгливости куда не глянь. Купить там под аренду или на перепродажу-норм, но для жизни? Если уж Солома, то Изумрудный, ВГ, Шервуд или Тайм, но последний ещё не достроен.
Квартет в окрестностях Южного вокзала. А там все более-менее. Основной контингент тусуется в окрестностях Центрального. А Изумрудный и ВГ уже хорошо ушатаны и выглядят не фонтан.
Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. .................
Есть места годные под аренду, есть места годные для себя любимого. Зеленый остров не относится ни к тем, ни к другим. В первую очередь потому, что оттуда не выехать и туда не заехать в час пик. Это как Ирпень купить и часами в пробке стоять