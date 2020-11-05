RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5549555055515552

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:00

  Damien написав:
  flyman написав:.......
Вклався в $1000 (21Кгрн) на 33м2 зі всім: робота, метеріали, мебель, сантехніка.

Очень хотелось бы посмотреть этот треш за такую цену. Даже готов купить входной билет(если не дороже, чем в зоопарк)

оно того не стоит
поковыряйте архив, есть аутентичные фото
словами передать невозможно, нужно видеть :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11851
З нами з: 05.06.13
Подякував: 573 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:15

  adeges написав:
  Serg-ik написав:
  adeges написав:За покраску я платил в конце прошлого года 80 по большому блату м кв и 65 мп (сторговался со 100 и 80 соответственно). Как я уже говорил, потолок одной комнаты с двумя молдингами с такой тарификацией потянул на 8000 грн (покраска).

а как ше идеальная штукатурка, шпатлёвка, стеклохолст, которую нужны под покраску? За счёт этого не получается дороже в целом?


покраска к идеальности штукатурки отношения не имеет

В смысле , вы кривую штукатурку будете ровнять 10-тью слоями шпаклёвки а кривую шпаклёвку 20 слоями краски?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 23.05.14
Подякував: 534 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:37

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?

Клеил и плитку и обои. Плитка гораздо лучше смотрится, может потому, что теще купил самые дешевые и тонкие пробковые обои.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 10.09.11
Подякував: 477 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:00

  remark написав:
Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. Тепер стосовно вибору в привокзаллі: у всі часи це був босяцький район з кримінальним контингентом, раніше назва була Залізничний, до метро пішки сірими двориками де можна зустрітися з босотою та гопниками, присутність вокзалу відбивається на обліку жителів всіх поколінь, багато ПТУ, технікумів з часів СРСР, район не чистий, шумний, загазований, магазинів мало, раніше був критий залізничний ринок, потім зробили універсальну біржу, трохи в останні часи почав обростати новобудами, до метро йти хвилин 20-ть і не парком, є декілька айтішних фірмочок в тому районі, тому форумчани так радять Вам той райончик, для мене це район дуповий, ніколи він мені не сподобається як йому губи не намазуй. Це моє ІМХО, а Вам приймати рішенння.
Ось що попалось на очі:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam-1-komn-s-remontom-zhk-zelenyy-ostrov-2-ul-sikorskogo-ot-hozyaina-IDJnaLo.html#f125c59d0e;promoted
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f125c59d0e
Я не ріелтер, і не займаюсь рекламою.


В районе Зелёного Острова есть свои тараканы, в виде некоторой ушатоности окружающей местности, но в окрестностях вокзала я бы точно не хотел жить. Когда там бываю, всегда возникает чувство легкой брезгливости куда не глянь. Купить там под аренду или на перепродажу-норм, но для жизни? :shock: Если уж Солома, то Изумрудный, ВГ, Шервуд или Тайм, но последний ещё не достроен.
drevlyanin
 
Повідомлень: 209
З нами з: 01.04.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  remark написав:
  BIGor написав:Зображення

Та да, одоробло то еще. При чем со стороны американского посольства это бросается в глаза еще сильнее. Такой стоит себе кусок Америки, как-будто вырезанный откуда-то из Вашингтона и телепортированный в Киев, на фоне УГ.

а що ШРТ не шумить на залізничній колії?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:11

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?


Natt, у меня много где настенная пробка. Какие то проценты гашения звука она конечно даёт, но большой разницы точно не увидите к сожалению. Нормально сработает пробковый англомерат от 50 мм толщины, но там внешний вид специфический и под него нужно подстраивать остальной интерьер. Хотя у знакомого на Оболоне одна стена в гостинной им отделана, с заходами на потолок и монолитные колонны и вышло вполне нормуль. Но там толковый дизайнер работал.
drevlyanin
 
Повідомлень: 209
З нами з: 01.04.20
Подякував: 118 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:08

  drevlyanin написав:В районе Зелёного Острова есть свои тараканы, в виде некоторой ушатоности окружающей местности, но в окрестностях вокзала я бы точно не хотел жить. Когда там бываю, всегда возникает чувство легкой брезгливости куда не глянь. Купить там под аренду или на перепродажу-норм, но для жизни? :shock: Если уж Солома, то Изумрудный, ВГ, Шервуд или Тайм, но последний ещё не достроен.

Квартет в окрестностях Южного вокзала. А там все более-менее. Основной контингент тусуется в окрестностях Центрального.
А Изумрудный и ВГ уже хорошо ушатаны и выглядят не фонтан.
airmax78
 
Повідомлень: 36566
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:10

  remark написав:
  Василь-Рівне написав:Всім здоров'я. ЖК Адамант Липковського 33а нормальний район? Дали непогану пропозицію : https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_2


Василю, Ви були на правильному шляху коли Вам приглянувся Зелений острів, але форумні професіонали збили вас. Скажу своє бачення по вибору квартири, Зелений острів знаходиться в чудовому місці, де перевагами є: національний парк Нивки(східна частина) з віковими дубами в поєднанні з трьома озерами, де ви щоденно можете прогулятися і подихати чудовим свіжим повітрям, в 100 метрах другий парк Сирецький, теж облаштований по сучасному в поєднанні з дитячою залізницею та парком розваг для дітей, поруч посольство США, що вже гарантує безпеку в районі, магазини, школи,дитячі садочки, вищі учбові заклади, лікарні та інше все в пішій доступності, в тому числі і метро 12-15 хвилин пройти зеленим парком і ви на червоній гілці, дві зупинки і на третій Вокзальна, з вікон чудові панорамні види на місто або парк, забудов там вже не буде і в труселя не прийдеться заглядати в сусідніх будинках. При всьому це Шевченківський район він є центральним. .................

Есть места годные под аренду, есть места годные для себя любимого. Зеленый остров не относится ни к тем, ни к другим. В первую очередь потому, что оттуда не выехать и туда не заехать в час пик. Это как Ирпень купить и часами в пробке стоять
Damien
 
Повідомлень: 196
З нами з: 28.04.20
Подякував: 117 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5549555055515552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19524 3251881
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 17:36
ihorkyiv
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 19769
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 229767
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.