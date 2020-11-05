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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5550555155525553

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 201
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
40
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:03

  Рыба-сом написав:Тут столько уже начитался о плохой шумоизоляции модного пеноблока, что возник такой непрофессиональный и провокационный вопрос: если не сносить стены и не делать перепланировку, чем панель по потребительским качествам хуже монолита с заполнением святоблоком?


В панельных домах модные МОПы с высокими потолками не сделаешь :cry:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:05

  Natt написав:Квартира под аренду, поэтому каких-то серьезных телодвижений в плане шумки совершать не буду. Стена между спальнями, так что если будут гаситься высокие частоты, тоже неплохо :D

Если между спальнями, то не страшно. Наоборот. Возбуждать друг друга будут, на виагре сэкономят. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:09

  zРадио написав:
  Рыба-сом написав:Тут столько уже начитался о плохой шумоизоляции модного пеноблока, что возник такой непрофессиональный и провокационный вопрос: если не сносить стены и не делать перепланировку, чем панель по потребительским качествам хуже монолита с заполнением святоблоком?


В панельных домах модные МОПы с высокими потолками не сделаешь :cry:

Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:16

А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)
iriverix
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:22

  Рыба-сом написав:Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?

Опустим этот момент. У ДБК 4 итак хорошо продается.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:33

  iriverix написав:А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)


Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:37

  Vadim V написав:В смысле , вы кривую штукатурку будете ровнять 10-тью слоями шпаклёвки а кривую шпаклёвку 20 слоями краски?


В смысле равнять ее всю не надо, если она не совсем уж испохабленная. Кривизна критична только возле откосов дверей и окон. Там ее можно подтянуть
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:57

  Рыба-сом написав:Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?


А в таком случае, наверно, и большой разницы по цене нет? Какой-нибудь Мордор разве сильно дороже Патриотики?
zРадио
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