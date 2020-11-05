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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:03
Рыба-сом написав:
Тут столько уже начитался о плохой шумоизоляции модного пеноблока, что возник такой непрофессиональный и провокационный вопрос: если не сносить стены и не делать перепланировку, чем панель по потребительским качествам хуже монолита с заполнением святоблоком?
В панельных домах модные МОПы с высокими потолками не сделаешь
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:09
zРадио написав: Рыба-сом написав:
Тут столько уже начитался о плохой шумоизоляции модного пеноблока, что возник такой непрофессиональный и провокационный вопрос: если не сносить стены и не делать перепланировку, чем панель по потребительским качествам хуже монолита с заполнением святоблоком?
В панельных домах модные МОПы с высокими потолками не сделаешь
Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:16
А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:22
Рыба-сом написав:
Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?
Опустим этот момент. У ДБК 4 итак хорошо продается.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:33
iriverix написав:
А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)
Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:37
Vadim V написав:
В смысле , вы кривую штукатурку будете ровнять 10-тью слоями шпаклёвки а кривую шпаклёвку 20 слоями краски?
В смысле равнять ее всю не надо, если она не совсем уж испохабленная. Кривизна критична только возле откосов дверей и окон. Там ее можно подтянуть
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:57
Рыба-сом написав:
Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?
А в таком случае, наверно, и большой разницы по цене нет? Какой-нибудь Мордор разве сильно дороже Патриотики?
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