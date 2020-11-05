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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:20
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Квартет в окрестностях Южного вокзала. А там все более-менее. Основной контингент тусуется в окрестностях Центрального.
А Изумрудный и ВГ уже хорошо ушатаны и выглядят не фонтан.
Так не все же такие требовательные к внешнему виду домов. Людей в основном интересует качество жизни. И Квартет в районе Южного вокзала пожалуй единственное светлое пятно. Остальное мало отличается от Центрального. А, ещё церковь новая...
Ну, вообще-то и сам по себе Южный вокзал очень даже ничего. И площадь перед ним.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:22
Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:39
А що саме шукається? Природа? Стук коліс? Вітрини в пол? Аеропорт поруч?
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