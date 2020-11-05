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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А що саме шукається? Природа? Стук коліс? Вітрини в пол? Аеропорт поруч?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Город захватили жлобы. Сначала они протянули руки к общественным деньгам в бюджете и личным деньгам через коммуналку. Теперь они уже и жлобские ремонты делают в новострое
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:28
А кто сказал что он лучше? Все зависит от конкретного примера. По шумоизоляция панель в разы лучше газоблок одинаковой толщины или даже если он толще
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:31
Есть очень много решений среднего ценового сегмента, не на много дороже, но качество и вид намного лучше. Тем более, что эти ремонты в приличных домах. В целом на ремонте вышло бы на 20% дороже, но переделывать не нужно было. Особенно "понравилось" решение заложить все дешевым ламинатом, рисунок которого повторяется через три планки. Я понимаю, что никто покупать это не заставляет, но все же...
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:38
Межквартирные панели в 160мм по воздушной звукоизоляции намного превосходят овноблок, лишь бы в них не было дырок для розеток.
Овноблок нужно звукоизолировать дополнительно, тк не спасает даже набрасыаание дополнительных см штукатурки. К тому же нельзя делать розетки и выключатели на шумоизолированной стене, а это неудобно если кровать изголовьем стоит к этой стене (обычно там пара выключателей и розетка с каждой стороны кровати). В общем совет либо вам в помощь если перегородка через спальню.
"Возбуждайте друг друга, разноообразьте половую жизнь свою и соседей" (AEROC)
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