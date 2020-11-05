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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:22
Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:39
А що саме шукається? Природа? Стук коліс? Вітрини в пол? Аеропорт поруч?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:22
hume написав:
Короче, посмотрел ремонты в адаманте, династии, зо. Грусть печаль. Все самое дешевое. Я бы понял унитаз за 1700 в хруще, но, б***, за 90-100 куе можно же положить ламинат хотя бы не коросрень, унитаз не коло и кухню
С фасадами дсп хотя бы уровня еггер. Жлобство наше все.
Город захватили жлобы. Сначала они протянули руки к общественным деньгам в бюджете и личным деньгам через коммуналку. Теперь они уже и жлобские ремонты делают в новострое
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Serg-ik
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:28
Рыба-сом написав: zРадио написав: Рыба-сом написав:
Тут столько уже начитался о плохой шумоизоляции модного пеноблока, что возник такой непрофессиональный и провокационный вопрос: если не сносить стены и не делать перепланировку, чем панель по потребительским качествам хуже монолита с заполнением святоблоком?
В панельных домах модные МОПы с высокими потолками не сделаешь
Ну, забудем про МОПы. А если эконом-панелька против эконом-монолитгазоблока?
А кто сказал что он лучше? Все зависит от конкретного примера. По шумоизоляция панель в разы лучше газоблок одинаковой толщины или даже если он толще
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Kostia
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:31
Serg-ik написав: hume написав:
Короче, посмотрел ремонты в адаманте, династии, зо. Грусть печаль. Все самое дешевое. Я бы понял унитаз за 1700 в хруще, но, б***, за 90-100 куе можно же положить ламинат хотя бы не коросрень, унитаз не коло и кухню
С фасадами дсп хотя бы уровня еггер. Жлобство наше все.
Город захватили жлобы. Сначала они протянули руки к общественным деньгам в бюджете и личным деньгам через коммуналку. Теперь они уже и жлобские ремонты делают в новострое
Есть очень много решений среднего ценового сегмента, не на много дороже, но качество и вид намного лучше. Тем более, что эти ремонты в приличных домах. В целом на ремонте вышло бы на 20% дороже, но переделывать не нужно было. Особенно "понравилось" решение заложить все дешевым ламинатом, рисунок которого повторяется через три планки. Я понимаю, что никто покупать это не заставляет, но все же...
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hume
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:38
Kostia написав:
А кто сказал что он лучше? Все зависит от конкретного примера. По шумоизоляция панель в разы лучше газоблок одинаковой толщины или даже если он толще
Межквартирные панели в 160мм по воздушной звукоизоляции намного превосходят овноблок, лишь бы в них не было дырок для розеток.
Овноблок нужно звукоизолировать дополнительно, тк не спасает даже набрасыаание дополнительных см штукатурки. К тому же нельзя делать розетки и выключатели на шумоизолированной стене, а это неудобно если кровать изголовьем стоит к этой стене (обычно там пара выключателей и розетка с каждой стороны кровати). В общем совет либо вам в помощь если перегородка через спальню.
"Возбуждайте друг друга, разноообразьте половую жизнь свою и соседей" (AEROC)
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hume
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:21
zРадио написав:
А в таком случае, наверно, и большой разницы по цене нет? Какой-нибудь Мордор разве сильно дороже Патриотики?
drevlyanin написав:
Монолит выиграет в наших условиях когда в дом вильнолюди заселятся и начнут стены выносить
В панельке это намного более опасно. Опять же, если какой нибудь "волонтёр" решит мину разобрать в панельке, то "сложится" весь подъезд снизу-доверху. В монолите разнесёт только ближайшие квартиры. В плане перепланировок монолит так же даёт намного больше возможностей.
Kostia написав:
А кто сказал что он лучше? Все зависит от конкретного примера. По шумоизоляция панель в разы лучше газоблок одинаковой толщины или даже если он толще
hume написав:
Межквартирные панели в 160мм по воздушной звукоизоляции намного превосходят овноблок, лишь бы в них не было дырок для розеток.
Овноблок нужно звукоизолировать дополнительно, тк не спасает даже набрасыаание дополнительных см штукатурки. К тому же нельзя делать розетки и выключатели на шумоизолированной стене, а это неудобно если кровать изголовьем стоит к этой стене (обычно там пара выключателей и розетка с каждой стороны кровати). В общем совет либо вам в помощь если перегородка через спальню.
"Возбуждайте друг друга, разноообразьте половую жизнь свою и соседей" (AEROC)
Всем спасибо за ответы.
Принимая во внимание всё вышенаписанное, возникает вопрос: чего ж тогда в экономе и комфорте (который чаще всего тот же эконом, просто менее адовый) народ отдаёт предпочтение монолиту/газоблоку, учитывая, что подавляющее большинство никакой дополнительной звукоизоляцией заниматься не будут (ибо она дорогая, а это ж эконом)? Вряд ли решающим фактором является возможность полной перепланировки (тоже недешевой) или сейсмо- и обстрелоустойчивость монолита.
Тогда что? Мода, инерция мышления?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:34
Рыба-сом написав: zРадио написав:
А в таком случае, наверно, и большой разницы по цене нет? Какой-нибудь Мордор разве сильно дороже Патриотики?
drevlyanin написав:
Монолит выиграет в наших условиях когда в дом вильнолюди заселятся и начнут стены выносить
В панельке это намного более опасно. Опять же, если какой нибудь "волонтёр" решит мину разобрать в панельке, то "сложится" весь подъезд снизу-доверху. В монолите разнесёт только ближайшие квартиры. В плане перепланировок монолит так же даёт намного больше возможностей.
Kostia написав:
А кто сказал что он лучше? Все зависит от конкретного примера. По шумоизоляция панель в разы лучше газоблок одинаковой толщины или даже если он толще
hume написав:
Межквартирные панели в 160мм по воздушной звукоизоляции намного превосходят овноблок, лишь бы в них не было дырок для розеток.
Овноблок нужно звукоизолировать дополнительно, тк не спасает даже набрасыаание дополнительных см штукатурки. К тому же нельзя делать розетки и выключатели на шумоизолированной стене, а это неудобно если кровать изголовьем стоит к этой стене (обычно там пара выключателей и розетка с каждой стороны кровати). В общем совет либо вам в помощь если перегородка через спальню.
"Возбуждайте друг друга, разноообразьте половую жизнь свою и соседей" (AEROC)
Всем спасибо за ответы.
Принимая во внимание всё вышенаписанное, возникает вопрос: чего ж тогда в экономе и комфорте (который чаще всего тот же эконом, просто менее адовый) народ отдаёт предпочтение монолиту/газоблоку, учитывая, что подавляющее большинство никакой дополнительной звукоизоляцией заниматься не будут (ибо она дорогая, а это ж эконом)? Вряд ли решающим фактором является возможность полной перепланировки (тоже недешевой) или сейсмо- и обстрелоустойчивость монолита.
Тогда что? Мода, инерция мышления?
Мода, реклама, сейчас "монолит" звучит как некое преимущество, особенно для тех кто в технологиях строительства вообще ничего не понимает. Пипл тупеет на глазах, все воспринимаю на веру, не пытаясь разобраться в вопросе. В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны, но раз монолит "в моде", то ты никак не докажешь его недостатки.
Со своей стороны уточню, что я не считаю панель верхом инженерной мысли, просто продвигаю идею того, что нужно сравнивать не технологии строительства, а конкретные дома. В ценовой категории панелек, монолитные дома в целом имеют больше недостатков чем преимуществ.
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Kostia
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:35
Serg-ik написав:
Город захватили жлобы.
ЖК "Жлоб резиденс" уже есть?
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:49
Kostia написав:
В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,
можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.
ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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