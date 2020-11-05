Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:54
Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:00
Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.
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