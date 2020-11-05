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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5552555355545555

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:54

  Жека79 написав:
  Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,


можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.

ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:00

  Жека79 написав:
  Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,


можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.

ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.
airmax78
 
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  #<1 ... 5552555355545555
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