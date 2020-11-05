Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:25

Kostia написав: Жека79 написав: Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны, В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,



можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.



ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем. можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства. Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.

я немного не в этой теме, но вообще чуть понимаю чем это закончится. Если это делать в рамках законодательства, с официальными запросами в БТИ, с официальным заказом нового проэкта и перепроэктированием, да еще и потом укреплять стены металоконструкциями- то перепланировка такой панели выйдет золотой.Сейчас как по мне то планировки у того же ДБК более менее, это не старые совковые панельки, и надо просто принять тот факт что в панельном доме все стены несущие и нефиг их трогать. Если не устраивает-бери монолит опен спейс и ставь стены как тебе нравится.ПС. как по мне то нынешние панельные дома от того же ДБК будут получше всяких урловских залепленных дырявым пеноблоком, через который слышимость на пол дома. А если еще заморочиться в панельном доме и задуть стыки и швы пеной то вообще нормуль.