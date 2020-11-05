Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:54
Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:00
Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:28
Хорошая панель лучше плохого монолита (которого сейчас в экономе большинство). Недостаток панели это убогие советские планировки и теоретически меньший срок службы. Там, где это удается избежать, панельный дом выигрывает у говномонолита. Больше тепловая инерция и шумоизоляция.
Еще у панели имеет значение криворукость строителей. Могут быть щели, может быть брак самой панели. Иногда, особенно в советской вторичке, попадаются сырые квартиры или квартиры с сырыми углами.
Еще к минусам панели отнесу то, что когда кто-то делает ремонт, они бьют бетон и это слышат соседи в радиусе минимум 10 метров. В монолите с этим может проще.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:40
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:25
я немного не в этой теме, но вообще чуть понимаю чем это закончится. Если это делать в рамках законодательства, с официальными запросами в БТИ, с официальным заказом нового проэкта и перепроэктированием, да еще и потом укреплять стены металоконструкциями- то перепланировка такой панели выйдет золотой.
Сейчас как по мне то планировки у того же ДБК более менее, это не старые совковые панельки, и надо просто принять тот факт что в панельном доме все стены несущие и нефиг их трогать. Если не устраивает-бери монолит опен спейс и ставь стены как тебе нравится.
ПС. как по мне то нынешние панельные дома от того же ДБК будут получше всяких урловских залепленных дырявым пеноблоком, через который слышимость на пол дома. А если еще заморочиться в панельном доме и задуть стыки и швы пеной то вообще нормуль.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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