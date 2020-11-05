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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5553555455555556>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:54

  Жека79 написав:
  Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,


можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.

ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Можно поменять спальню с детской. А в маленьком санузле сделать гардеробную.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:00

  Жека79 написав:
  Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,


можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.

ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:28

Хорошая панель лучше плохого монолита (которого сейчас в экономе большинство). Недостаток панели это убогие советские планировки и теоретически меньший срок службы. Там, где это удается избежать, панельный дом выигрывает у говномонолита. Больше тепловая инерция и шумоизоляция.
Еще у панели имеет значение криворукость строителей. Могут быть щели, может быть брак самой панели. Иногда, особенно в советской вторичке, попадаются сырые квартиры или квартиры с сырыми углами.
Еще к минусам панели отнесу то, что когда кто-то делает ремонт, они бьют бетон и это слышат соседи в радиусе минимум 10 метров. В монолите с этим может проще.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:40

  airmax78 написав:Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.

Ответ типичного обывателя, имеющего 0 знаний в области. Рыба-сом, это к Вашему вопросу, откуда берутся мнения о преимуществах
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Еще у панели имеет значение криворукость строителей.

в прямом смысле. У меня в квартире родителей косой потолок., это хорошо видно над оконным проёмом.. Ну и на стыке плит перепад около 1,5-2 см. Выравнивали
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:25

  Kostia написав:
  Жека79 написав:
  Kostia написав: В тех же панелях огромное количество перепланировок на 100% легальны и безопасны,


можно поподробнее?? хоть пару примеров для понимания.

ПС. вынос окна из оконно-дверного блока на кухне за перепланировку не считаем.

Поподробнее можно ознакомиться, запросив официально в БТИ возможность выноса той или иной стены или сделать это в проектной организации. Там Вам сделают это за относительно небольшие деньги и не нарушая закон и нормы безопасности. Такие перепланировки в панелях делают даже сетевые магазины, к которым проверки ходят постоянно. По интересуетесь вопросом, при должном укреплении стен металоконструкциями, делать в панели разрешено многое. Естественно это нужно делать в рамках законодательства.


я немного не в этой теме, но вообще чуть понимаю чем это закончится. Если это делать в рамках законодательства, с официальными запросами в БТИ, с официальным заказом нового проэкта и перепроэктированием, да еще и потом укреплять стены металоконструкциями- то перепланировка такой панели выйдет золотой.

Сейчас как по мне то планировки у того же ДБК более менее, это не старые совковые панельки, и надо просто принять тот факт что в панельном доме все стены несущие и нефиг их трогать. Если не устраивает-бери монолит опен спейс и ставь стены как тебе нравится.

ПС. как по мне то нынешние панельные дома от того же ДБК будут получше всяких урловских залепленных дырявым пеноблоком, через который слышимость на пол дома. А если еще заморочиться в панельном доме и задуть стыки и швы пеной то вообще нормуль.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:04

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Понятно теперь, почему в одних домах взрыв газа выбивает окна, а в других обваливает этажи.

Ответ типичного обывателя, имеющего 0 знаний в области. Рыба-сом, это к Вашему вопросу, откуда берутся мнения о преимуществах

Ну да. В панели ведь, обычно, дипломированные архитекторы живут. Если надо перепланировку сделать - тут же расчет нагрузок делают, где надо укрепляют металлоконструкциями. Все по закону и с учетом строительных норм. Только так делают.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:08

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Еще у панели имеет значение криворукость строителей.

в прямом смысле. У меня в квартире родителей косой потолок., это хорошо видно над оконным проёмом.. Ну и на стыке плит перепад около 1,5-2 см. Выравнивали

Я в детстве всегда думал, что потолок ступенькой - это так и должно быть.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну да. В панели ведь, обычно, дипломированные архитекторы живут. Если надо перепланировку сделать - тут же расчет нагрузок делают, где надо укрепляют металлоконструкциями. Все по закону и с учетом строительных норм. Только так делают.

А какой вообще смысл покупать суровый эконом и вваливать кучу денег на резку и вывоз железобетона? Это ж не 20 лет назад, когда АППС на ПОХе считался чуть ли не комфорт+.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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