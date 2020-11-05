Сборка авто в Украине рухнула на 24%. Выпуск коммерческих автомобилей упал на 87%, до четырех штук
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:51
Для sequence. Просьба не удалять - это продолжение спора об общем состоянии дел в экономике в контексте перспектив КРЖН. Спасибо!
Сборка авто в Украине рухнула на 24%. Выпуск коммерческих автомобилей упал на 87%, до четырех штук
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