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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5554555555565557>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:51

Для sequence. Просьба не удалять - это продолжение спора об общем состоянии дел в экономике в контексте перспектив КРЖН. Спасибо!

Сборка авто в Украине рухнула на 24%. Выпуск коммерческих автомобилей упал на 87%, до четырех штук
https://korrespondent.net/business/auto ... nula-na-24
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:27

Похоже, что 30/12/2020 придётся признать капитуляцию
Ни 50, ни 100 тыс долл для Киева не деньги
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9483635/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46

  Serg-ik написав:Похоже, что 30/12/2020 придётся признать капитуляцию
Ни 50, ни 100 тыс долл для Киева не деньги
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9483635/


Ну да, ну да - не пример Манхэттену )

Зображення


Понимаете ли, проблема нашего рынка в том, что любой дурак может назначить любую цену на свою прелесть, и риэтор его не поправит, потому что сам не владеет рынком. Единственное, что показывает реальную картину происходящего - цены продаж, которые в свою очередь есть отражением плажеспособного спроса. Но эта информация тоже никем не агрегируется, а если и агрегируется, то не публикуется...

Тем не менее, динамика платежеспособного спроса не является тайной за семью печатями, и определяется по совокупности экономических и демографических индикаторов
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:09

  adeges написав:
  iriverix написав:А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)


Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями

почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:13

Ніколи б не подумав, що новобуд = панелька(по шумці)!

Ой, з тим омноблоком - ніколи не думав, що він настільки пропускає звук!
І то ще в мене КОМФОРТ-класу!!!
Міжкімнатні 8см+2см штукатурка - а враження, наче просто картонкою перегороджено :)
Між сусідами - овноблок 25см(так забудовник казав), але чути так, що наче, у моїй шафі, сусідка душ приймає :), чути, як лійку душову в держак кладе :) - деколи хочеться гукнути їй - "може рушник вам подати?" :D
Згори чути теж, як вода в вану л'ється, чи хтось в туалет зайшов :) чи просто швидко пройшовся/погупав по підлозі - а це дивно, бо у них зроблена "тепла підлога" і, відповідно, пінопласт і підложка є!
А з моєї кухні чути(коли тиша/вечером/вночі) як двері ліфту зачиняються, хоч від ліфту стіна на протилежному боці і відповідно, відділена коридором!

Цікаво, може в еліт-класі дають шумку?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И только Киев, стоит как маяк, в бушующий шторм...

Цены на квартиры рушатся во всех крупных городах мира
Влияние коронавируса на города начинает отражаться на цене аренды – и не только в США.

Цены на квартиры в самых богатых городах мира начинают отражать последствия бегства из многолюдных городов в более просторные пригороды. Замедление притока и оттока международных студентов вкупе с тем, что молодое поколение всё меньше готово платить городскую наценку, способствует истощению спроса на аренду.

Тим Лолесс (Tim Lawless), директор по исследованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналитической компании CoreLogic Inc., сказал Bloomberg:«Только дурак не будет сейчас торговаться о снижении аренды. Предложение большое, а число арендаторов обвалилось».
Арендаторы сейчас активно торгуются с арендодателями. Например, Кристин Чунг (Christine Chung) удалось сбить цену на дом, в котором она живет в Сиднее, на 9%.

Она сказала Bloomberg: «В конце срока договора я буду требовать еще большего снижения. Рынок изменился».

В Манхэттене квартиры сейчас «самые дешевые с 2013 г.».

Предложение в Нью-Йорке за год утроилось, а медианная аренда упала на 11%. Аренда студий обвалилась еще сильнее.

В Сан-Франциско медианная месячная аренда студий упала за год состоянием на сентябрь на 31%, до $2,285, что намного превосходит средний спад в США, составляющий 0.5%.

Аренда также обвалилась в Торонто: в 3-м квартале она была на 14.5% ниже, чем год назад. Недвижимость также дольше остается на рынке. Среднее время на рынке в августе увеличилось до 26 дней в сравнении с 14 днями год назад.

На рынке Торонто также значительный приток новой недвижимости, так как арендодатели, работающие через Airbnb, переходят на долгосрочную аренду и завершается строительство новых многоквартирных домов.

Некоторые продавцы «отдают недвижимость ниже рыночной стоимости» в ожидании еще большего обвала цен, отмечает Bloomberg. Экономист из одного канадского агентства недвижимости сказал: «Система жилой недвижимости в целом, похоже, разделилась надвое. И здесь начинают появляться риски».

В фешенебельном деловом центре Торонто накапливается переизбыток выставленных на продажу квартир.

Лондон ощущает на себе замедление путешествий международных студентов и менеджеров. Аренда в самых дорогих районах города с начала года до конца сентября упала на 8.1%.

7 из 10 респондентов проведенного недавно в Лондоне опроса сказали, что ожидают дальнейшего спада цен в ближайшие три месяца. Марк Уилсон (Mark Wilson), занимающийся оценкой недвижимости в лондонском Вест-Энде, сказал: «Соискателей стало заметно меньше. На наш взгляд, аренда продолжит падать».

В Сингапуре наблюдается обвал объемов аренды из-за спада числа иностранцев в Азии. Объем частной аренды упал за год на 8%, а стоимость аренды сейчас на 17% ниже пика 2013 г. Несмотря на рецессию, продажи жилья (свидетельствующие о желании покинуть город) на самом высоком уровне за более чем 2 года.

В упоминавшемся уже Сиднее рекордная доля незанятого жилья, подскочившая в мае до 16%. Сейчас она стабилизировалась на уровне 13%, но до пандемии было 5%. Сидней также страдает от отсутствия путешествий международных студентов.

Несмотря на нынешний спад, эксперты прогнозируют, что города рано или поздно снова оживятся. Кристиан Нигард (Christian A. Nygaard), социальный экономист из Технологического университета Суинберна, заключил: «История показывает, что большие города могут быть чрезвычайно жизнеспособными. Коронавирус не уничтожил все инвестиции, вливавшиеся в городские центры».

https://www.zerohedge.com/personal-fina ... -worldwide
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:14

  Клаус написав:
  adeges написав:
  iriverix написав:А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)


Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями

почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?

Пережитки совка, на сегодня последние этажи ценятся как минимум не ниже в современных домах
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:26

  Чукча2 написав:И только Киев, стоит как маяк, в бушующий шторм...

Цены на квартиры рушатся во всех крупных городах мира
Влияние коронавируса на города начинает отражаться на цене аренды – и не только в США.



Были уже выскочки, бравировавшие тем, что "мы идем своим путем". Чем все закончилось, хорошо помнят все, кому больше 30...

26 сентября 2008
Тимошенко уверяет, что Украина живет стабильно и мировой кризис ей не грозит
https://politics.segodnya.ua/politics/t ... 30537.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Одне-єдине, чому вибирають овноблок, а не панельку - так це через ЦО!(старі комунікації - це вже другорядне, - їх замінити можна! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:45

  Долярчик написав:Одне-єдине, чому вибирають овноблок, а не панельку - так це через ЦО!(старі комунікації - це вже другорядне, - їх замінити можна! )

Сравнение между современной панелью и монолитом
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