Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:13

И только Киев, стоит как маяк, в бушующий шторм...Цены на квартиры рушатся во всех крупных городах мираВлияние коронавируса на города начинает отражаться на цене аренды – и не только в США.Цены на квартиры в самых богатых городах мира начинают отражать последствия бегства из многолюдных городов в более просторные пригороды. Замедление притока и оттока международных студентов вкупе с тем, что молодое поколение всё меньше готово платить городскую наценку, способствует истощению спроса на аренду.Тим Лолесс (Tim Lawless), директор по исследованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе аналитической компании CoreLogic Inc., сказал Bloomberg:«Только дурак не будет сейчас торговаться о снижении аренды. Предложение большое, а число арендаторов обвалилось».Арендаторы сейчас активно торгуются с арендодателями. Например, Кристин Чунг (Christine Chung) удалось сбить цену на дом, в котором она живет в Сиднее, на 9%.Она сказала Bloomberg: «В конце срока договора я буду требовать еще большего снижения. Рынок изменился».В Манхэттене квартиры сейчас «самые дешевые с 2013 г.».Предложение в Нью-Йорке за год утроилось, а медианная аренда упала на 11%. Аренда студий обвалилась еще сильнее.В Сан-Франциско медианная месячная аренда студий упала за год состоянием на сентябрь на 31%, до $2,285, что намного превосходит средний спад в США, составляющий 0.5%.Аренда также обвалилась в Торонто: в 3-м квартале она была на 14.5% ниже, чем год назад. Недвижимость также дольше остается на рынке. Среднее время на рынке в августе увеличилось до 26 дней в сравнении с 14 днями год назад.На рынке Торонто также значительный приток новой недвижимости, так как арендодатели, работающие через Airbnb, переходят на долгосрочную аренду и завершается строительство новых многоквартирных домов.Некоторые продавцы «отдают недвижимость ниже рыночной стоимости» в ожидании еще большего обвала цен, отмечает Bloomberg. Экономист из одного канадского агентства недвижимости сказал: «Система жилой недвижимости в целом, похоже, разделилась надвое. И здесь начинают появляться риски».В фешенебельном деловом центре Торонто накапливается переизбыток выставленных на продажу квартир.Лондон ощущает на себе замедление путешествий международных студентов и менеджеров. Аренда в самых дорогих районах города с начала года до конца сентября упала на 8.1%.7 из 10 респондентов проведенного недавно в Лондоне опроса сказали, что ожидают дальнейшего спада цен в ближайшие три месяца. Марк Уилсон (Mark Wilson), занимающийся оценкой недвижимости в лондонском Вест-Энде, сказал: «Соискателей стало заметно меньше. На наш взгляд, аренда продолжит падать».В Сингапуре наблюдается обвал объемов аренды из-за спада числа иностранцев в Азии. Объем частной аренды упал за год на 8%, а стоимость аренды сейчас на 17% ниже пика 2013 г. Несмотря на рецессию, продажи жилья (свидетельствующие о желании покинуть город) на самом высоком уровне за более чем 2 года.В упоминавшемся уже Сиднее рекордная доля незанятого жилья, подскочившая в мае до 16%. Сейчас она стабилизировалась на уровне 13%, но до пандемии было 5%. Сидней также страдает от отсутствия путешествий международных студентов.Несмотря на нынешний спад, эксперты прогнозируют, что города рано или поздно снова оживятся. Кристиан Нигард (Christian A. Nygaard), социальный экономист из Технологического университета Суинберна, заключил: «История показывает, что большие города могут быть чрезвычайно жизнеспособными. Коронавирус не уничтожил все инвестиции, вливавшиеся в городские центры».