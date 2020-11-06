Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:04

flyman написав: це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх? це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх?

Мы уже обсуждали тут и пишли к выводу, что эпоха малогабаритного жилья закончилась. Мы входим в новую эпоху, когда наше жилье может превратиться не только в ночлежку, а и одновременно в офис. На кухне и на постели в спальне работать как-то не с руки. А если ты еще живешь не один? Раньше приходил с работы поужинать с подругой и переспать в любви, утром опять разбегались, а сейчас весь день дома вместе, надо два рабочих места. А если еще ребенок и собака? А если твоя кобра достала так, что хочется закрыться одному и чтоб она не мелькала перед глазами? А если ты на связи и твоё чадо орёт?Однухи теперь только как кратковременное жильё. Спрос останется со стороны иногородних студентов и со стороны джентльменов для тайныхвстреч с любовницами.