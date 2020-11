Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:17

Клаус написав: adeges написав: iriverix написав: А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?) А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)



Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями

почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ? почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?



Тупой стереотип с 90х годов. Но ситуация неоднозначная и многие уже вкурили выгоду последнего этажа. Вопрос протекающей крыши и температуру решается за деньги, вопрос имбицилов сверху не решается в рамках правового поля никак. Тупой стереотип с 90х годов. Но ситуация неоднозначная и многие уже вкурили выгоду последнего этажа. Вопрос протекающей крыши и температуру решается за деньги, вопрос имбицилов сверху не решается в рамках правового поля никак.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California