|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:17
Клаус написав: adeges написав: iriverix написав:
А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)
Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями
почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?
Тупой стереотип с 90х годов. Но ситуация неоднозначная и многие уже вкурили выгоду последнего этажа. Вопрос протекающей крыши и температуру решается за деньги, вопрос имбицилов сверху не решается в рамках правового поля никак.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3565
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:34
airmax78 написав:
Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?
Цыплят по осени (пересчёту голосов и окончанию судов) считают. В любом случае до января все должно решиться, если не пойдут стенка на стенку.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 212
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:41
Natt написав:
А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?
Эффективнее будет ковёр на стену. Серьёзно.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1840
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1335 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:44
Клаус написав: adeges написав: iriverix написав:
А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)
Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями
почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?
Где как. В "Варшавском", например, ОП дороже всего брал за средние этажи: про нижние несколько всё и так понятно, а вот верхние 10 тяжелодоступны по лестнице, а там в некоторых секциях 13 квартир на этаже на два лифта
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1840
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1335 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:53
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?
Цыплят по осени (пересчёту голосов и окончанию судов) считают. В любом случае до января все должно решиться, если не пойдут стенка на стенку.
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8153
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:04
flyman написав:
це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх?
Мы уже обсуждали тут и пишли к выводу, что эпоха малогабаритного жилья закончилась. Мы входим в новую эпоху, когда наше жилье может превратиться не только в ночлежку, а и одновременно в офис. На кухне и на постели в спальне работать как-то не с руки. А если ты еще живешь не один? Раньше приходил с работы поужинать с подругой и переспать в любви, утром опять разбегались, а сейчас весь день дома вместе, надо два рабочих места. А если еще ребенок и собака? А если твоя кобра достала так, что хочется закрыться одному и чтоб она не мелькала перед глазами? А если ты на связи и твоё чадо орёт?
Однухи теперь только как кратковременное жильё. Спрос останется со стороны иногородних студентов и со стороны джентльменов для тайных
встреч с любовницами.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8688
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 4075 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:22
Libo написав: flyman написав:
це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх?
Мы уже обсуждали тут и пишли к выводу, что эпоха малогабаритного жилья закончилась
Это сродни "кінця епохі бідності" - потребность есть, ресурсов (на пересичных) нет. И речь не только в единоразовых расходах на приобретение жилплощади - речь еще и в ее обогреве, которое на сегодня составляет 0,4% средней зарплаты за один м2. Считай... В 2013-м, например, это было 0,1%. Сегмент смарт- и прочих малометражных форматов будет расти дальше
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8153
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1489 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|