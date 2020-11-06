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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5554555555565557

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:17

  Клаус написав:
  adeges написав:
  iriverix написав:А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)


Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями

почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?


Тупой стереотип с 90х годов. Но ситуация неоднозначная и многие уже вкурили выгоду последнего этажа. Вопрос протекающей крыши и температуру решается за деньги, вопрос имбицилов сверху не решается в рамках правового поля никак.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:34

  airmax78 написав:Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?



Цыплят по осени (пересчёту голосов и окончанию судов) считают. В любом случае до января все должно решиться, если не пойдут стенка на стенку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:А что скажете о пробковых обоях или пробковой настенной плитке? Если декорировать ею стену, смежную с соседями, хоть какой-то минимальный толк в плане шумки будет или как мертвому припарка?

Эффективнее будет ковёр на стену. Серьёзно. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:44

  Клаус написав:
  adeges написав:
  iriverix написав:А где сейчас вообще хорошая шумоизоляция? У меня знакомый в новолипках живет, так с ума сходит от соседей сверху. Я вообще чувствительный ко всем этим шумам, так в каком доме смотреть квартиру? С сталинке со стенами в три кирпича?)


Понятие хорошей звукоизоляции не существует. Просто кому то везет с соседями

почему тогда последние этажи - не пх - ниже ценятся ?

Где как. В "Варшавском", например, ОП дороже всего брал за средние этажи: про нижние несколько всё и так понятно, а вот верхние 10 тяжелодоступны по лестнице, а там в некоторых секциях 13 квартир на этаже на два лифта ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 18:53

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Кстааааати... Это мне кажется или кто-то уже засобирался в Гудвайн за подарочным сертификатом?



Цыплят по осени (пересчёту голосов и окончанию судов) считают. В любом случае до января все должно решиться, если не пойдут стенка на стенку.


Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:04

  flyman написав:це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх?


Мы уже обсуждали тут и пишли к выводу, что эпоха малогабаритного жилья закончилась. Мы входим в новую эпоху, когда наше жилье может превратиться не только в ночлежку, а и одновременно в офис. На кухне и на постели в спальне работать как-то не с руки. А если ты еще живешь не один? Раньше приходил с работы поужинать с подругой и переспать в любви, утром опять разбегались, а сейчас весь день дома вместе, надо два рабочих места. А если еще ребенок и собака? А если твоя кобра достала так, что хочется закрыться одному и чтоб она не мелькала перед глазами? А если ты на связи и твоё чадо орёт?
Однухи теперь только как кратковременное жильё. Спрос останется со стороны иногородних студентов и со стороны джентльменов для тайных :oops: встреч с любовницами. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:22

  Libo написав:
  flyman написав:це виходить, що манхетенські кавалірки дешевіють сильніше всіх?


Мы уже обсуждали тут и пишли к выводу, что эпоха малогабаритного жилья закончилась


Это сродни "кінця епохі бідності" - потребность есть, ресурсов (на пересичных) нет. И речь не только в единоразовых расходах на приобретение жилплощади - речь еще и в ее обогреве, которое на сегодня составляет 0,4% средней зарплаты за один м2. Считай... В 2013-м, например, это было 0,1%. Сегмент смарт- и прочих малометражных форматов будет расти дальше
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