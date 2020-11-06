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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5555555655575558

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:51

  airmax78 написав:Осень вот-вот закончится.

:?

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02

  zРадио написав:
  flyman написав:Я дивився недавно планування, то один забудовник на жулянах виріш збудувати 4 поверховий будинок смартів 17м2 :shock: :shock:


Охотно верю. Более того, убежден, что и офисную недвижимость класса С, где вакантность будет зашкаливать, начнут нарезать на подобные кавалирки.

Население во-первых, становится более мобильным, во-вторых, не склонным к семейной жизни. Даже среди миллениалов доля домохозяйств из одного человека уже рекордно высокая в сравнении с прошлыми поколениями, а у зумеров она будет просто зашкаливать!

Количество квартир будет расти, а их средняя площадь - сокращаться. Таковы и социально-демографические, и экономические реалии...

В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02

  zРадио написав:
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни

Порядочный Трамп?
Анекдот сезона! :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А наш Максік - молодець!
То ремонти дорогі робить, то відосіки з Мальдів записує!
Макс - так тримати! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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