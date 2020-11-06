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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Libo
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02
zРадио написав:
Охотно верю. Более того, убежден, что и офисную недвижимость класса С, где вакантность будет зашкаливать, начнут нарезать на подобные кавалирки.
Население во-первых, становится более мобильным, во-вторых, не склонным к семейной жизни. Даже среди миллениалов доля домохозяйств из одного человека уже рекордно высокая в сравнении с прошлыми поколениями, а у зумеров она будет просто зашкаливать!
Количество квартир будет расти, а их средняя площадь - сокращаться. Таковы и социально-демографические, и экономические реалии...
В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.
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Vadim V
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02
zРадио написав:
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни
Порядочный Трамп?
Анекдот сезона!
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antey1969
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:13
А наш Максік - молодець!
То ремонти дорогі робить, то відосіки з Мальдів записує!
Макс - так тримати!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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