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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02
В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:10
Я бы по одному ЖК и личным наблюдениям не рискнул делать какие-либо выводы, но вполне может быть, что это путь проб и ошибок к дроблению домохозяйств.
"Большая картина" при этом указывает на победное шествие культуры living alone по всей планете. Нынешний кризис социального доверия и тренд на самоизоляцию лишь ускорят рост доли индивидуальных домохозяйств
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я недавно сделал ошибку. Посмотрел на конкурентные варианты и выставил двушку с хорошим ремонтом по высокой, как я считал цене. Ушла за несколько часов. Конкурентные варианты, на которые я ориентировался, на следующий день тоже исчезли. Сняла молодая семья без детей. Оба работают удаленно на западные корпорации. Так как много времени проводят дома, то им нужны хорошие площадь и условия.
Уверен, что раньше, когда ходили в офис, им бы хватило и однушки переночевать.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Одно другому не мешает. То, что раньше семьи снимали однушки было от бедности и от малой обеспеченности жильем. Сейчас тренд - один молодой в однушку, два человека уже могут рассматривать двушку, но требования к ремонту будут выше средних. Двушки-трешки в бабушатниках эта тенденция не затронет.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:26
Насчет качества ремонтов - бесспорно. А по средним площадям - палка о двух концах. Если пойдет отток населения из мегаполисов, то средние площади на человека могут и вырасти. Однако, если убранизация продолжится, то только с уменьшением площадей на человека, другого не дано.
Конкретно об украинском жилье высказывался выше - уровень доходов при уровне цен на тепло не позволит расширять площадь, она будет сокращаться в любом случае.
И не забываем, что освободившаяся площадь офисных помещений тоже не будет пустовать. Для других видов коммерции она не нужна - там тоже будет профицит, хоть и меньший. Следовательно, будет задействована в жилом сегменте в виде (вероятно) низкоценовых апартаментов и хостелов
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31
Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.
Surge in European house prices stokes concerns over market resilience -
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:44
Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.
Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать
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