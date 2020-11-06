Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:44

adeges написав:

Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.



Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.Surge in European house prices stokes concerns over market resilience -

Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать