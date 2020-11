Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31

Чукча2 написав: И только Киев, стоит как маяк, в бушующий шторм...



Цены на квартиры рушатся во всех крупных городах мира

Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.



Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.Surge in European house prices stokes concerns over market resilience -

