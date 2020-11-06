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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5555555655575558

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:51

  airmax78 написав:Осень вот-вот закончится.

:?

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02

  zРадио написав:
  flyman написав:Я дивився недавно планування, то один забудовник на жулянах виріш збудувати 4 поверховий будинок смартів 17м2 :shock: :shock:


Охотно верю. Более того, убежден, что и офисную недвижимость класса С, где вакантность будет зашкаливать, начнут нарезать на подобные кавалирки.

Население во-первых, становится более мобильным, во-вторых, не склонным к семейной жизни. Даже среди миллениалов доля домохозяйств из одного человека уже рекордно высокая в сравнении с прошлыми поколениями, а у зумеров она будет просто зашкаливать!

Количество квартир будет расти, а их средняя площадь - сокращаться. Таковы и социально-демографические, и экономические реалии...

В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:02

  zРадио написав:
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни

Порядочный Трамп?
Анекдот сезона! :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:10

  Vadim V написав:В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.


Я бы по одному ЖК и личным наблюдениям не рискнул делать какие-либо выводы, но вполне может быть, что это путь проб и ошибок к дроблению домохозяйств.

"Большая картина" при этом указывает на победное шествие культуры living alone по всей планете. Нынешний кризис социального доверия и тренд на самоизоляцию лишь ускорят рост доли индивидуальных домохозяйств

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:В нашем ЖК , в последнее время , постоянный спрос по аренде именно настоящих двушек.

Я недавно сделал ошибку. Посмотрел на конкурентные варианты и выставил двушку с хорошим ремонтом по высокой, как я считал цене. Ушла за несколько часов. Конкурентные варианты, на которые я ориентировался, на следующий день тоже исчезли. Сняла молодая семья без детей. Оба работают удаленно на западные корпорации. Так как много времени проводят дома, то им нужны хорошие площадь и условия.
Уверен, что раньше, когда ходили в офис, им бы хватило и однушки переночевать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:"Большая картина" при этом указывает на победное шествие культуры living alone по всей планете. Нынешний кризис социального доверия и тренд на самоизоляцию лишь ускорят рост доли индивидуальных домохозяйств

Одно другому не мешает. То, что раньше семьи снимали однушки было от бедности и от малой обеспеченности жильем. Сейчас тренд - один молодой в однушку, два человека уже могут рассматривать двушку, но требования к ремонту будут выше средних. Двушки-трешки в бабушатниках эта тенденция не затронет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:26

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:"Большая картина" при этом указывает на победное шествие культуры living alone по всей планете. Нынешний кризис социального доверия и тренд на самоизоляцию лишь ускорят рост доли индивидуальных домохозяйств

Одно другому не мешает. То, что раньше семьи снимали однушки было от бедности и от малой обеспеченности жильем. Сейчас тренд - один молодой в однушку, два человека уже могут рассматривать двушку, но требования к ремонту будут выше средних. Двушки-трешки в бабушатниках эта тенденция не затронет.


Насчет качества ремонтов - бесспорно. А по средним площадям - палка о двух концах. Если пойдет отток населения из мегаполисов, то средние площади на человека могут и вырасти. Однако, если убранизация продолжится, то только с уменьшением площадей на человека, другого не дано.

Конкретно об украинском жилье высказывался выше - уровень доходов при уровне цен на тепло не позволит расширять площадь, она будет сокращаться в любом случае.

И не забываем, что освободившаяся площадь офисных помещений тоже не будет пустовать. Для других видов коммерции она не нужна - там тоже будет профицит, хоть и меньший. Следовательно, будет задействована в жилом сегменте в виде (вероятно) низкоценовых апартаментов и хостелов
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:31

  Чукча2 написав:И только Киев, стоит как маяк, в бушующий шторм...

Цены на квартиры рушатся во всех крупных городах мира
Влияние коронавируса на города начинает отражаться на цене аренды – и не только в США.


Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.

Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:44

  adeges написав:
Аренда падает. Зато стоимость продажи растет. И это реально удивительно. Сегодняшняя статья в ft. На удивление бесплатная для всех.

Surge in European house prices stokes concerns over market resilience - https://on.ft.com/3k0HbcT


Снижение ставки по ипотеке позволяет аппрувить бОльшие суммы кредита без снижения требований к заемщику. Это не рост цен, а смещение спроса в более высокие сегменты жилья, увеличивающее среднюю цену продаж. Вот если ставки будут держаться низкими долгое время, тогда произойдет и спекулятивный рост цен в сегментах наивысшео спроса.

Но тут есть 2 НО - во-первых, bad debt продолжает расти, несмотря на реструктуризацию в пользу заемщиков (что в будущем заставит банки повышать требования к их качеству и пормозить выдачу новых кредитов), а во-вторых, увеличится вакантность коммерческого жилья тех же сегментов, находящихся сегодня в аренде, что будет давить на стоимость уже не снизу вверх, а сверху вниз. Пузырь на этот раз вряд ли допустят. Тем более, банкиры понимают, что максимум через 2 года ставку придется снова повышать
zРадио
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