|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:11
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
-
dir
-
-
- Повідомлень: 384
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Это все хорошо, но рентабельность на однушках до недавнего времени была существенно лучше. Как сейчас не знаю.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7303
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1405 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1841
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1336 раз.
- Подякували: 452 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:19
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.
А так, да они более универсальны в плане ирационального инвестирования.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5157
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:27
Рыба-сом написав: dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"?
Отступники.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5157
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|