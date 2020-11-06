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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:11
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
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dir
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Это все хорошо, но рентабельность на однушках до недавнего времени была существенно лучше. Как сейчас не знаю.
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Vlad442
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:19
dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.
А так, да они более универсальны в плане ирационального инвестирования.
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UA
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:27
Рыба-сом написав: dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"?
Отступники.
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UA
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:39
UA написав: dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.
И, конечно, так будет всегда.
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airmax78
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Додано: Суб 07 лис, 2020 00:53
На КРЖН сформировался мощный отложенный спрос на [как минимум] двушки!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Суб 07 лис, 2020 01:21
antey1969 написав: zРадио написав:
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни
Порядочный Трамп?
Анекдот сезона!
-Заставят. Он не монарх.
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di2gard
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Додано: Суб 07 лис, 2020 01:29
airmax78 написав: UA написав: dir написав:
В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.
И, конечно, так будет всегда.
в 2000-х, точнее в 2006+. Многие вместо покупки за 400к$, снимали эти трехи и жили вроде нормально. По такой цене, конечно, никто не покупал, даже, те у которых были деньги такие.
я живу в 100 метрах, для компьютера отдельная комната. Я забиваю в потолок эту комнату коробками. Если счетчик, то топить не надо особо. (ранее писали что надо допить)Коробки будут платить аренду
Если в спорт зал, то можно сделать у себя его. И сауну сделать палатку поставить. И бассейн можно сделать.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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proftpd66
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