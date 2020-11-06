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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5556555755585559

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15

  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Это все хорошо, но рентабельность на однушках до недавнего времени была существенно лучше. Как сейчас не знаю.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:15

  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"? :?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:19

  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.
А так, да они более универсальны в плане ирационального инвестирования.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 23:27

  Рыба-сом написав:
  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Не понял, а как же фетиш "однушечка возле метро под аренду"? :?

Отступники.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:39

  UA написав:
  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.

И, конечно, так будет всегда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 00:53

COVID-дайджест

На КРЖН сформировался мощный отложенный спрос на [как минимум] двушки!
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:21

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
Скорее всего, что Трамп признает поражение в ближайшие дни

Порядочный Трамп?
Анекдот сезона! :lol:

-Заставят. Он не монарх.
di2gard
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:29

  airmax78 написав:
  UA написав:
  dir написав:В продолжение темы двушек. Они более универсальны в плане привлечения арендаторов. Два человека могут делить аренду. Пара имеет спальную и комнату под кабинет или гостевую комнату для мамы-папы. В двухкомнатной удобно маме с сыном, папе с дочкой.Семье с ребёнком. Да и очень часто один человек может иметь и спальную и кабинет.

Только, как правило двушки сдаются на 0-20% дороже однушек в том же доме, с большей экспозицией.

И, конечно, так будет всегда.


в 2000-х, точнее в 2006+. Многие вместо покупки за 400к$, снимали эти трехи и жили вроде нормально. По такой цене, конечно, никто не покупал, даже, те у которых были деньги такие.

я живу в 100 метрах, для компьютера отдельная комната. Я забиваю в потолок эту комнату коробками. Если счетчик, то топить не надо особо. (ранее писали что надо допить)

Коробки будут платить аренду :)

Если в спорт зал, то можно сделать у себя его. И сауну сделать палатку поставить. И бассейн можно сделать.
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  #<1 ... 5556555755585559
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