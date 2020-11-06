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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5557555855595560

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 04:33

  dir написав:proftpd66 Сделал у меня товарищ сауну-спортзал дома из лучших побуждений. Теперь он не выездной. Жена говорит , что всё дома есть и нечего шастать. А был же нормальный мужик. Это что? Другой приятель пошёл дальше. В добавок к сауне, бассейну и спортзалу, у дома организовал озеро с рыбой. Всё? Поездки на рыбалку закончились. Всё закончилось. Только охоты и выручают. :D

Не правда!
- Ещё есть грибы, пасека, гараж с интересной машиной, ...
- Это всё в руках товарища.
Скажите, просто пришло своё время.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 05:36

  Vlad442 написав:Хорошая панель лучше плохого монолита (которого сейчас в экономе большинство). Недостаток панели это убогие советские планировки и теоретически меньший срок службы. Там, где это удается избежать, панельный дом выигрывает у говномонолита. Больше тепловая инерция и шумоизоляция.
Еще у панели имеет значение криворукость строителей. Могут быть щели, может быть брак самой панели. Иногда, особенно в советской вторичке, попадаются сырые квартиры или квартиры с сырыми углами.
Еще к минусам панели отнесу то, что когда кто-то делает ремонт, они бьют бетон и это слышат соседи в радиусе минимум 10 метров. В монолите с этим может проще.


В серии АППС-М огроменное количество планировок. Есть и очень неплохие. Интересно какие будут с 3-х метровыми потолками.
Сырость отступает если из стыков панелей полностью удалить заполнение "от строителей" (гарцовка и пакля обычно) и задуть монтажной пеной. Проверено.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:18

  Vlad442 написав:Я недавно сделал ошибку. Посмотрел на конкурентные варианты и выставил двушку с хорошим ремонтом по высокой, как я считал цене. Ушла за несколько часов. Конкурентные варианты, на которые я ориентировался, на следующий день тоже исчезли. Сняла молодая семья без детей. Оба работают удаленно на западные корпорации. Так как много времени проводят дома, то им нужны хорошие площадь и условия.
Уверен, что раньше, когда ходили в офис, им бы хватило и однушки переночевать.

Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.
Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.
Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?

У всех свои обстоятельства. Они молодые, поэтому наверняка еще не накопили. Соседского шума нет. Съедут, будут новые.
Я привел этот пример в подтверждение того, что написал человек про повышенный спрос на двушки. Эпидемия и удаленка переформатировали мир и рынок недвижимости. Что я вижу, не претендуя на истину, что происходит разделение рынка. Помните, в 16-ом было очень удивительное явление, когда квартира намного лучше, но на тысячу дороже висела, тогда как дешевая улетала. Тысяча имела значение. Сейчас я вижу, что комфортные квартиры в идеальном состоянии улетают за просто запредельные деньги, тогда как "из-под бабушки" висят. Может в Киеве другие тенденции, может из Киева платежеспособные клиенты разбежались по периферии.
Vlad442
 
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