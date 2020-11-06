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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5557555855595560

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 09:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.
Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?

У всех свои обстоятельства. Они молодые, поэтому наверняка еще не накопили. Соседского шума нет. Съедут, будут новые.
Я привел этот пример в подтверждение того, что написал человек про повышенный спрос на двушки. Эпидемия и удаленка переформатировали мир и рынок недвижимости. Что я вижу, не претендуя на истину, что происходит разделение рынка. Помните, в 16-ом было очень удивительное явление, когда квартира намного лучше, но на тысячу дороже висела, тогда как дешевая улетала. Тысяча имела значение. Сейчас я вижу, что комфортные квартиры в идеальном состоянии улетают за просто запредельные деньги, тогда как "из-под бабушки" висят. Может в Киеве другие тенденции, может из Киева платежеспособные клиенты разбежались по периферии.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:53

  Vlad442 написав:Съедут, будут новые.

И эти новые будут работники интеллектуального труда работающие на западные корпорации?
Или таксист накатывающий каждый вечер стакан?
Хороших арендаторов мало и ими нужно дорожить.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:23

  dir написав: Сделал у меня товарищ сауну-спортзал дома из лучших побуждений. Теперь он не выездной. Жена говорит , что всё дома есть и нечего шастать. А был же нормальный мужик. Это что? Другой приятель пошёл дальше. В добавок к сауне, бассейну и спортзалу, у дома организовал озеро с рыбой. Всё? Поездки на рыбалку закончились. Всё закончилось. Только охоты и выручают. :D

типа того?
"наохочусь ё-мое, а потом лечу ружье"(с)
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никому не нужный мост в 5 утра: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:19

  airmax78 написав:Никому не нужный мост в 5 утра: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039


Он не никому не нужный, а на нем слишком много украли. Посмотри, какие мосты за эти деньги строят в мире
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:26

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Никому не нужный мост в 5 утра: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039


Он не никому не нужный, а на нем слишком много украли. Посмотри, какие мосты за эти деньги строят в мире

Могли бы просто украсть, а так, хоть, мост построили.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 12:57

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Никому не нужный мост в 5 утра: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039


Он не никому не нужный, а на нем слишком много украли. Посмотри, какие мосты за эти деньги строят в мире

Не пробовали заняться строительством мостов, путепроводов иль чего иного, если там так сладко тырится? Заодно бы на Г9а переехали бы.
Тут один великий теоретик и поисковик правильных комнат простыни, доказывающие себестоимость монолита в прицентралье в 300уе/метр, отнавыкладывал, и слился, когда ему предложили хоть пару домов в зажопьи хоть по 400 отстроить. Вы с ним или рядом?
барабашов
 
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