Додано: Суб 07 лис, 2020 09:41

UA написав: Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.

Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры? Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?

У всех свои обстоятельства. Они молодые, поэтому наверняка еще не накопили. Соседского шума нет. Съедут, будут новые.Я привел этот пример в подтверждение того, что написал человек про повышенный спрос на двушки. Эпидемия и удаленка переформатировали мир и рынок недвижимости. Что я вижу, не претендуя на истину, что происходит разделение рынка. Помните, в 16-ом было очень удивительное явление, когда квартира намного лучше, но на тысячу дороже висела, тогда как дешевая улетала. Тысяча имела значение. Сейчас я вижу, что комфортные квартиры в идеальном состоянии улетают за просто запредельные деньги, тогда как "из-под бабушки" висят. Может в Киеве другие тенденции, может из Киева платежеспособные клиенты разбежались по периферии.