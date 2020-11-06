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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5558555955605561

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Альтернативное предложение зарвавшимся ценам КРЖН:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f;promoted
Да разве это альтернатива. Вот альтернатива:
https://m.olx.ua/obyavlenie/srochno-pro ... Bb0Xl.html
alter
 
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