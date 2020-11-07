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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5558555955605561

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

remark написав:Альтернативное предложение зарвавшимся ценам КРЖН:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... f;promoted
Да разве это альтернатива. Вот альтернатива:
https://m.olx.ua/obyavlenie/srochno-pro ... Bb0Xl.html
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 16:53

Кто подскажет, возле какого ЖК это?

кажется возле:
ЖК "Delmar" (Дельмар), ул. Драгомирова, 14а (4-Б)

и липок

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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:26

Это НЛ, перекресток у Сильпо к парку и теннисной Академии
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 17:37

  Vlad442 написав:
  UA написав:Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума.
Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?

У всех свои обстоятельства. Они молодые, поэтому наверняка еще не накопили. Соседского шума нет. Съедут, будут новые.
Я привел этот пример в подтверждение того, что написал человек про повышенный спрос на двушки. Эпидемия и удаленка переформатировали мир и рынок недвижимости. Что я вижу, не претендуя на истину, что происходит разделение рынка. Помните, в 16-ом было очень удивительное явление, когда квартира намного лучше, но на тысячу дороже висела, тогда как дешевая улетала. Тысяча имела значение. Сейчас я вижу, что комфортные квартиры в идеальном состоянии улетают за просто запредельные деньги, тогда как "из-под бабушки" висят. Может в Киеве другие тенденции, может из Киева платежеспособные клиенты разбежались по периферии.


Могу предоставить секретную информацию для арендодателей полученную от внешней разведки:

многие девушки снимают в центре совок или по лучше или НП чтобы найти богатого друга :)

Аркада это ганьба :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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