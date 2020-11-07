Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это НЛ, перекресток у Сильпо к парку и теннисной Академии
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UA написав:Вот такие арендаторы, часто съезжают по причине соседского шума. Думаете работая на западные корпорации у них нет денег на покупку своей квартиры?
У всех свои обстоятельства. Они молодые, поэтому наверняка еще не накопили. Соседского шума нет. Съедут, будут новые. Я привел этот пример в подтверждение того, что написал человек про повышенный спрос на двушки. Эпидемия и удаленка переформатировали мир и рынок недвижимости. Что я вижу, не претендуя на истину, что происходит разделение рынка. Помните, в 16-ом было очень удивительное явление, когда квартира намного лучше, но на тысячу дороже висела, тогда как дешевая улетала. Тысяча имела значение. Сейчас я вижу, что комфортные квартиры в идеальном состоянии улетают за просто запредельные деньги, тогда как "из-под бабушки" висят. Может в Киеве другие тенденции, может из Киева платежеспособные клиенты разбежались по периферии.
Могу предоставить секретную информацию для арендодателей полученную от внешней разведки:
многие девушки снимают в центре совок или по лучше или НП чтобы найти богатого друга
Аркада это ганьба
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.