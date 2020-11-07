Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Это НЛ, перекресток у Сильпо к парку и теннисной Академии
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чей то попуталось в сознании, это альтернатива зарвавшимся ценам М(Мюнхен)РЖН, Б(Бонн)РЖН, Б(Берлин)РЖН, а в применении к Украине это альтернатива хаты в забитом селе за 15тгрн) но вы пЕшите иСчо, познавательно)
Не язвите, профессионал(
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
чей то попуталось в сознании, это альтернатива зарвавшимся ценам М(Мюнхен)РЖН, Б(Бонн)РЖН, Б(Берлин)РЖН, а в применении к Украине это альтернатива хаты в забитом селе за 15тгрн) но вы пЕшите иСчо, познавательно)
Не язвите, профессионал(
Я любитель ...но Я много видел "домиков в селе" в Италии ПА20-30койро за хозяйство. но они не являются альтернативой Милану ПА 10-15койро за м2 в модных новостроях так что как говорят "кесарю кесарево а слесарю слесарево"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:Я много видел "домиков в селе" в Италии ПА20-30койро за хозяйство. но они не являются альтернативой Милану ПА 10-15койро за м2 в модных новостроях так что как говорят "кесарю кесарево а слесарю слесарево"