"Дом новый". Постороен по ультрасовременным архитектурным и экономическим трендам. Даже цена аренды растет.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 10:34
"Дом новый". Постороен по ультрасовременным архитектурным и экономическим трендам. Даже цена аренды растет.
Додано: Нед 08 лис, 2020 10:49
Ничего удивительного - вслед за курсом доллара.
Но если серьезно, то это безумие какое-то, что с людей за проживание в гребаном сарае хотят взять 70 баксов в месяц.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 08 лис, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 лис, 2020 10:52
Думал, Флай приоткрыватель окон овертона, оказывается есть люди уже реализовавшие идеи в действительности. К примеру, в номере "люкс" где есть окно, уже встроен туалет-душевая-посудомойка и теперь обитателю, не прийдется бежать в темноте в домашних тапочках по чернозему при неожиданном позове.
Вывод: Флай не ошибся с форматом инвестиций, его недвижимость будет иметь спрос, по крайней мере, со стороны низшего сегмента
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
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