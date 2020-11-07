Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Думал, Флай приоткрыватель окон овертона, оказывается есть люди уже реализовавшие идеи в действительности. К примеру, в номере "люкс" где есть окно, уже встроен туалет-душевая-посудомойка и теперь обитателю, не прийдется бежать в темноте в домашних тапочках по чернозему при неожиданном позове.
Вывод: Флай не ошибся с форматом инвестиций, его недвижимость будет иметь спрос, по крайней мере, со стороны низшего сегмента
Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
airmax78 написав:Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
горизонтальный свет от лампы накаливания, незашторенные окна, акустика дсп, запах сырости, за счет сырости температура внутри может быть даже ниже снаружи, крик ворон по утрам с поля - это место пропитано невероятной атмосферой и некачественно помытого и отдохнувшего жильца будут посещать самые светлые мысли
Я считаю лендлорды Киева должны взять на себя социальное обязательство по искоренению таких асоциальных объектов на рынке. Ведь это рассадник уличной преступности. Трибеке партийная нагрузка от ОПЗЖ: КАЖДОМУ арендатору барака из объявления - по уютной Круше за вменяемые деньги уже к марту 2021 года.
из соседей по таунхаузу будут умирающая от спида молодая девчонка-сирота работающая на окружной, постоянно стреляющая сигареты, чай, спички; старый беззубый зек мечтающий попасть обратно на зону и постоянно раскалывающий как на зоне хорошо и что убивать людей совсем несложно; пенсионер по инвалидности больной туберкулезом дядя Коля, у которого черные риелторы отжали квартиру в Киеве, пока тот лечился в санатории
airmax78 написав:Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
горизонтальный свет от лампы накаливания, незашторенные окна, акустика дсп, запах сырости, за счет сырости температура внутри может быть даже ниже снаружи, крик ворон по утрам с поля - это место пропитано невероятной атмосферой и некачественно помытого и отдохнувшего жильца будут посещать самые светлые мысли
Когда я указывал в теме на антигуманность постройки "мордоров", мне местные эксперты рассказали, что-де никто ж не заставляет такое покупать, типа рынок реагирует на спрос. Я тогда ответил, что башни из балок, профнастила и ДСП тоже пользовались бы спросом, но просто по нормам [официально] такое стоить нельзя. Теперь имеем живое подтверждение моим словам.
airmax78 написав:По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
Вот это уже было глупо и несмешно
Зрадио, это не был юмор. Посмотрите на эти построенные под линейку браунбрики, на аккуратную отсыпку гравием, газоны. Абстрагируясь от того, что там происходило - выглядит это как жилища богов, по сравнению со сраным сараем, сдающимся по 2000грн. за конуру.