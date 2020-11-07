RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5561556255635564>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 202
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
20%
41
знизяться в межах 10%
26%
53
знизяться на 10-25%
28%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 202
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:49

  Grand Touring написав:
  Frant написав:Збудована, вірогідно, в середині ХХ ст.
"Дом новый". Постороен по ультрасовременным архитектурным и экономическим трендам. Даже цена аренды растет.
https://ua.m2bomber.com/obj/656335361/v ... -novii-dom

Ничего удивительного - вслед за курсом доллара.
Но если серьезно, то это безумие какое-то, что с людей за проживание в гребаном сарае хотят взять 70 баксов в месяц.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 08 лис, 2020 10:54, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 36585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:52

Думал, Флай приоткрыватель окон овертона, оказывается есть люди уже реализовавшие идеи в действительности. К примеру, в номере "люкс" где есть окно, уже встроен туалет-душевая-посудомойка и теперь обитателю, не прийдется бежать в темноте в домашних тапочках по чернозему при неожиданном позове.

Вывод: Флай не ошибся с форматом инвестиций, его недвижимость будет иметь спрос, по крайней мере, со стороны низшего сегмента
Зображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 397
З нами з: 23.03.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
airmax78
 
Повідомлень: 36585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:10

  airmax78 написав:Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
горизонтальный свет от лампы накаливания, незашторенные окна, акустика дсп, запах сырости, за счет сырости температура внутри может быть даже ниже снаружи, крик ворон по утрам с поля - это место пропитано невероятной атмосферой и некачественно помытого и отдохнувшего жильца будут посещать самые светлые мысли
Зображення
Grand Touring
 
Повідомлень: 397
З нами з: 23.03.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я считаю лендлорды Киева должны взять на себя социальное обязательство по искоренению таких асоциальных объектов на рынке. Ведь это рассадник уличной преступности. Трибеке партийная нагрузка от ОПЗЖ: КАЖДОМУ арендатору барака из объявления - по уютной Круше за вменяемые деньги уже к марту 2021 года.
airmax78
 
Повідомлень: 36585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:36

из соседей по таунхаузу будут умирающая от спида молодая девчонка-сирота работающая на окружной, постоянно стреляющая сигареты, чай, спички; старый беззубый зек мечтающий попасть обратно на зону и постоянно раскалывающий как на зоне хорошо и что убивать людей совсем несложно; пенсионер по инвалидности больной туберкулезом дядя Коля, у которого черные риелторы отжали квартиру в Киеве, пока тот лечился в санатории
Grand Touring
 
Повідомлень: 397
З нами з: 23.03.20
Подякував: 91 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:45

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Жизнью в таких условиях можно приговаривать за самые тяжелые преступления. При чем год за 2 по закону Савченко. А тут предлагают за это платить.... сюр какой-то. По-моему в Аушвице условия были по-лучше.
горизонтальный свет от лампы накаливания, незашторенные окна, акустика дсп, запах сырости, за счет сырости температура внутри может быть даже ниже снаружи, крик ворон по утрам с поля - это место пропитано невероятной атмосферой и некачественно помытого и отдохнувшего жильца будут посещать самые светлые мысли
Зображення

Когда я указывал в теме на антигуманность постройки "мордоров", мне местные эксперты рассказали, что-де никто ж не заставляет такое покупать, типа рынок реагирует на спрос. Я тогда ответил, что башни из балок, профнастила и ДСП тоже пользовались бы спросом, но просто по нормам [официально] такое стоить нельзя.
Теперь имеем живое подтверждение моим словам. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1339 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:48

  airmax78 написав:По-моему в Аушвице условия были по-лучше.


Вот это уже было глупо и несмешно
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8166
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:03

  zРадио написав:
  airmax78 написав:По-моему в Аушвице условия были по-лучше.


Вот это уже было глупо и несмешно

Зрадио, это не был юмор. Посмотрите на эти построенные под линейку браунбрики, на аккуратную отсыпку гравием, газоны. Абстрагируясь от того, что там происходило - выглядит это как жилища богов, по сравнению со сраным сараем, сдающимся по 2000грн. за конуру.
Зображення
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 36585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Реально, то, что мы увидели в объявлении - это полшага от мумбайских трущеб.
airmax78
 
Повідомлень: 36585
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4357 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5561556255635564>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1951, 1952, 1953
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19525 3254036
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 19:32
Nick77
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 19984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230294
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.