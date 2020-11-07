Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.